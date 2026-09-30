Intelligens kialakítású FlexiDock bármilyen Android rendszerű telefon dokkolásához

A Philips FlexiDock továbbfejlesztett változata mikro USB csatlakozóval rendelkezik, így bármilyen Android rendszerű telefonhoz tökéletes. A sima, lekerekített szélű csatlakozójának köszönhetően a dokkoló mechanizmus kiváló bármilyen Android telefonhoz. Maximális beállíthatóságot biztosít. A csatlakozó jobbra-balra csúsztatásával, illetve forgatásával a telefon mikro USB portja rugalmasan csatlakoztatható, attól függetlenül, hogy milyen helyzetben és irányban helyezkedik el a telefonon. A maga nemében egyedülálló, rendkívüli rugalmasság miatt a különböző gyártók nem szabványosított elhelyezésű és irányú mikro USB csatlakozóval szerelt Android rendszerű telefonjaihoz is megfelel.