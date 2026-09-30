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Gyártás megszűnt

vezeték nélküli dokkolós hangsugárzó

AS860/10

Streameljen zenét, és töltse fel Androidos telefonját

Dokkolva töltheti Androidos telefonját, és élvezheti az AS860 dokkolós hangsugárzó lenyűgöző hangminőségét. A további kényelem érdekében egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth párosításhoz és az egyszerű zenestreameléshez.

Összes előny megtekintése

Streameljen zenét, és töltse fel Androidos telefonját

  • Androidos

  • Bluetooth

Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz

Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz

Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az egyérintéses NFC (Near Field Communications) technológiával. A hangsugárzó bekapcsolásához, a Bluetooth® párosításhoz és a zenestreaming megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az adott hangsugárzó NFC-területén.

Intelligens kialakítású FlexiDock bármilyen Android rendszerű telefon dokkolásához

A Philips FlexiDock továbbfejlesztett változata mikro USB csatlakozóval rendelkezik, így bármilyen Android rendszerű telefonhoz tökéletes. A sima, lekerekített szélű csatlakozójának köszönhetően a dokkoló mechanizmus kiváló bármilyen Android telefonhoz. Maximális beállíthatóságot biztosít. A csatlakozó jobbra-balra csúsztatásával, illetve forgatásával a telefon mikro USB portja rugalmasan csatlakoztatható, attól függetlenül, hogy milyen helyzetben és irányban helyezkedik el a telefonon. A maga nemében egyedülálló, rendkívüli rugalmasság miatt a különböző gyártók nem szabványosított elhelyezésű és irányú mikro USB csatlakozóval szerelt Android rendszerű telefonjaihoz is megfelel.

Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.