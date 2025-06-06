2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
3 tartozék
Ionos ápolás
Argánolajjal bevont kerámia
800 W-os légáramlással ellátott Air Styler a kíméletes szárításhoz és formázáshoz. Profi végeredmény, minden nap.
A ThermoBrush extra széles, 38 mm-es átmérővel rendelkezik. A henger szélessége miatt tökéletes eszköz a sima és a hullámos frizurákhoz.
A keskeny fúvócsővel koncentrált légáramot alakíthat ki a pontos formázáshoz és igazításokhoz.
4.7
5-ből
389
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
Évi0811
06/06/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
amúgy szuper
Könnyen kezelhető, bár néha , lehet az én hibámból, de a kefe rész leesett, jobb lett volna, ha forgófejeset választok!
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHA301/00 Levegős hajformázó
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHA301/00 Levegős hajformázó
Gabee94
16/03/2025
Magyarország
Jackpot
Nagyon nagyon egyszerű a használata, még az én botkezemnek is! A legjobb vétel!
Előnyök
Egyszerű, használható
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHA313/00 Levegős hajformázó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHA313/00 Levegős hajformázó
BLKG
02/01/2023
Magyarország
A promóció része
Az eddigi legjobb hajformázóm!
Egyetlen percig sem dilemmáztam, hogy megadjam-e az öt csillagot! Ez a harmadik hajformázóm itthon, már az első után is megfogadtam, hogy soha többet, nekem ezek nem jönnek be. Aztán jött ő. Száraz, kezelhetetlen, ráadásul rackabirka-göndör hajam van, lehetetlen itthoni körülmények között vállalható frizurát készíteni belőle. Most először sikerült, hála ennek a terméknek. Minden funkcióját kipróbáltam, fényes, egyenes haj lett az eredmény, mint egy keratinos egyenesítés után. Hogy én mennyire hálás vagyok ezért! Bátran ajánlom mindenkinek, aki hezitálna még, hogy megvegye-e, nem fog csalódni!
Előnyök
Kézreáll, könnyű vele dolgozni, elképesztően fényes, egyenes haj a végeredmény
Hátrányok
Semmi nem szól ellene!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHA313/00 Levegős hajformázó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHA313/00 Levegős hajformázó
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