A termék kíméletesen, de hatékonyan formázza a hajat. A különböző fejek segítségével természetes hullámokat és egyenes frizurát is el lehet érni. A termék használata egyszerű, eddig nem tudtam szépen beszárítani a hajam, mert meggyűlt a bajom a hajszárító+körkefe kombinációval, de ezzel az eszközzel ez a probléma megoldódott. A termék meglepően könnyű, így a hosszú hajam beszárítása sem okozott problémát. Utazáshoz is praktikus, hiszen elég magunkkal vinni egyetlen eszközt ami szárít és formáz is, és méretének és formájának köszönhetően könnyebben elpakolható, mint egy hagyományos hajszárító. Mivel alacsonyabb hőmérsékleten formáz, mint egy hajvasaló, ezért heti többszöri használat mellett sem károsodott tőle a hajam. A legjobb eredmény érdekében érdemes törölköző száraz hajon kezdeni a formázást és nem vizes hajon, így sokkal gyorsabb lesz a folyamat. A formázás végén a hideg levegős beállítás még tartósabbá teszi az eredményt. A termék tökéletes azokra a napokra is, amikor már nem frissen mosott a hajam és szüksége lenne egy kis extra tartásra, de nem akarom a formázással károsítani. Ilyenkor a hajtő benedvesítése után a tövek beszárításával ki lehet tolni a hajmosást plusz egy nappal.