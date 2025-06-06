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Összes sorozat

  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással
  • Könnyed hajformázás ionos ápolással

3000 SeriesLevegős hajformázó

BHA303/00

4.7
| (389) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket
Könnyed hajformázás ionos ápolással
Szárítás és formázás egyszerre – A Philips Air Styler 3000 segítségével gyönyörű, természetes frizurákat készíthet, miközben az ionos ápolási funkció segítségével extra fényt kölcsönöz hajának. A 3 tartozék hosszú és rövid hajhoz egyaránt megfelelő, így könnyedén formázhatja haját.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

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Könnyed hajformázás ionos ápolással

  • 3 tartozék

  • Ionos ápolás

  • Argánolajjal bevont kerámia

800 W-os hajformázás a profi végeredményért

800 W-os hajformázás a profi végeredményért

800 W-os légáramlással ellátott Air Styler a kíméletes szárításhoz és formázáshoz. Profi végeredmény, minden nap.

38 mm-es ThermoBrush a sima és a hullámos frizurákhoz

38 mm-es ThermoBrush a sima és a hullámos frizurákhoz

A ThermoBrush extra széles, 38 mm-es átmérővel rendelkezik. A henger szélessége miatt tökéletes eszköz a sima és a hullámos frizurákhoz.

Koncentrált légáramot biztosító keskeny fúvócső

Koncentrált légáramot biztosító keskeny fúvócső

A keskeny fúvócsővel koncentrált légáramot alakíthat ki a pontos formázáshoz és igazításokhoz.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.7

5-ből

389

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

06/06/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

amúgy szuper

Könnyen kezelhető, bár néha , lehet az én hibámból, de a kefe rész leesett, jobb lett volna, ha forgófejeset választok!

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHA301/00 Levegős hajformázó

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHA301/00 Levegős hajformázó

16/03/2025

Magyarország

Magyarország

Jackpot

Nagyon nagyon egyszerű a használata, még az én botkezemnek is! A legjobb vétel!

Előnyök

Egyszerű, használható

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHA313/00 Levegős hajformázó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHA313/00 Levegős hajformázó

02/01/2023

Magyarország

Magyarország

Az eddigi legjobb hajformázóm!

Egyetlen percig sem dilemmáztam, hogy megadjam-e az öt csillagot! Ez a harmadik hajformázóm itthon, már az első után is megfogadtam, hogy soha többet, nekem ezek nem jönnek be. Aztán jött ő. Száraz, kezelhetetlen, ráadásul rackabirka-göndör hajam van, lehetetlen itthoni körülmények között vállalható frizurát készíteni belőle. Most először sikerült, hála ennek a terméknek. Minden funkcióját kipróbáltam, fényes, egyenes haj lett az eredmény, mint egy keratinos egyenesítés után. Hogy én mennyire hálás vagyok ezért! Bátran ajánlom mindenkinek, aki hezitálna még, hogy megvegye-e, nem fog csalódni!

Előnyök

Kézreáll, könnyű vele dolgozni, elképesztően fényes, egyenes haj a végeredmény

Hátrányok

Semmi nem szól ellene!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHA313/00 Levegős hajformázó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHA313/00 Levegős hajformázó

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 