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Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli zenerendszer több helyiséghez

BM60B/10

4

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Egyetlen érintéssel játszhat le zenét minden szobában

A Philips izzy zenerendszer Bluetooth, CD/USB és FM segítségével játssza le a zenét. Csak egyetlen gombot kell megérinteni ahhoz, hogy okostelefonról, CD-ről, USB-ről vagy rádióállomásról a zene egyszerre szólaljon meg bármely helyiségben, bármely izzy hangsugárzón keresztül.

Összes előny megtekintése

Egyetlen érintéssel játszhat le zenét minden szobában

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • MULTIPAIR technológiával

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 7,6 cm (3")” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

Streamelje összes zeneszámát az izzylink™ segítségével

Streamelje összes zeneszámát az izzylink™ segítségével

Az izzylink™ vezeték nélkül sugározza minden szobába az okostelefonokon, táblagépeken vagy számítógépeken található összes zenei forrását és zenei vagy rádiós alkalmazását.

Egyetlen érintéssel beállítható az izzylink™, nincs szükség routerre, jelszóra, alkalmazásokra

Egyetlen érintéssel beállítható az izzylink™, nincs szükség routerre, jelszóra, alkalmazásokra

Sem router, sem jelszó, sem alkalmazás nem szükséges a beállításhoz. Csak tartsa nyomva a „GROUP” gombot két hangsugárzón az első használatkor. Ismételje meg a lépést a 3., 4. és 5. hangsugárzó hozzáadásához. A „GROUP” gomb minden egyes nyomva tartása egy új tagot ad a csoporthoz. A több helyiséges zene sosem volt ennél egyszerűbb. Ha elkészült, az izzylink™ hálózat akkor is megmarad, ha a hangsugárzókat kihúzza a hálózati aljzatból.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

04/12/2017

Polska

Polska

Naprawdę przyzwoity sprzęt

Ładnie gra, ma kilka profili dźwiękowych i niezłe głośniki. Największą zaletą sprzętu jest współpraca z głośnikami w systemie izzylink. To działa :). Wygląd nie jest mocną stroną, błyszczy się niemożliwie i widać każdą drobinkę kurzu

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.