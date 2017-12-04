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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Egyetlen érintéssel játszhat le zenét minden szobában
A Philips izzy zenerendszer Bluetooth, CD/USB és FM segítségével játssza le a zenét. Csak egyetlen gombot kell megérinteni ahhoz, hogy okostelefonról, CD-ről, USB-ről vagy rádióállomásról a zene egyszerre szólaljon meg bármely helyiségben, bármely izzy hangsugárzón keresztül.
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
MULTIPAIR technológiával
Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 7,6 cm (3")” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.
Az izzylink™ vezeték nélkül sugározza minden szobába az okostelefonokon, táblagépeken vagy számítógépeken található összes zenei forrását és zenei vagy rádiós alkalmazását.
Sem router, sem jelszó, sem alkalmazás nem szükséges a beállításhoz. Csak tartsa nyomva a „GROUP” gombot két hangsugárzón az első használatkor. Ismételje meg a lépést a 3., 4. és 5. hangsugárzó hozzáadásához. A „GROUP” gomb minden egyes nyomva tartása egy új tagot ad a csoporthoz. A több helyiséges zene sosem volt ennél egyszerűbb. Ha elkészült, az izzylink™ hálózat akkor is megmarad, ha a hangsugárzókat kihúzza a hálózati aljzatból.
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
CLE1
04/12/2017
Polska
Naprawdę przyzwoity sprzęt
Ładnie gra, ma kilka profili dźwiękowych i niezłe głośniki. Największą zaletą sprzętu jest współpraca z głośnikami w systemie izzylink. To działa :). Wygląd nie jest mocną stroną, błyszczy się niemożliwie i widać każdą drobinkę kurzu
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom