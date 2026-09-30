2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
BS6B2234B/00
Használja ki az asztalon lévő helyet
Használja ki az asztalon lévő helyet, és rögzítse a kliens állvánnyal a kliens számítógép elemeit a Philips monitor SmartErgoBase talpához. Az egyszerű, ugyanakkor sokoldalú megoldás révén szinte egy univerzális rendszert hozhat létre a maximális hatékonyság érdekében
Philips SmartErgoBase talphoz
A kliens tartókonzol tökéletesen illeszkedik a Philips díjnyertes kereskedelmi monitor SmartErgoBase részéhez a számítógép és vékony kliens egyszerű rögzítése érdekében.
A kliens rögzítőkonzol ügyes tervezése lehetővé teszi a teljes ergonomikus állíthatóságot (magasságállítás, forgatás, billentés) a Philips SmartErgoBase talpon
Az iparági szabványnak megfelelő VESA szerelőfuratok garantálják a rögzítési kompatibilitást a legtöbb kis méretű számítógéppel és vékony klienssel.
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