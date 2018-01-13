2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
BTM2460/12
Az otthonához illő HiFi sztereó hangzás
Akár két Bluetooth eszközt is csatlakoztathat egyszerre, vagy használhatja az USB Direct csatlakozót, és személyre szabhatja a hangzást a digitális hangzásszabályzással. Az audiobemeneti csatlakozón keresztül bármilyen zenelejátszó-eszközt csatlakoztathat, hogy új lendületet adjon zenéinek. Mindez karcsú, kompakt, falra rögzíthető formában.
Bluetooth®
MULTIPAIR technológiával
A vezeték nélküli Bluetooth® hangátvitel egyre általánosabbá válik a hangrendszerek világában, azonban a legtöbb Bluetooth®-kompatibilis rendszer egyszerre csak egy eszköz csatlakozását teszi lehetővé. A többeszközös párosítás révén akár három eszköz is összekapcsolható, és azonnal váltani lehet közöttük.
A kompakt kialakítás illeszkedik bármilyen térhez és életstílushoz. Tervezésének és méretének köszönhetően a kompakt készülék minden helyiségbe illik.
Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatnia.
4.3
5-ből
4
Értékelések
Roky
13/01/2018
Slovenija
Ta mikro glasbeni stolp je odlična izbira predvajalnika glasbe za hišo, stanovanje. Izredno lepe oblike.
Radio je odlična izbira za stanovanje ali hišo. Povsem dovolj glasen in predvaja lep čist zvok. Je majhen in tanek vendar izgleda tudi zelo estetsko. Popestri prostor.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2460 Mikro glasbeni sistem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2460 Mikro glasbeni sistem
Kolczasty
22/12/2017
Polska
Godna polecenia
Kupiłam ten sprzęt z myślą o sypialni ewentualnie pokoju dziecka, ale w pokoju dziennym też prezentuje się świetnie. Plus za wygląd i za możliwość powieszenia na ścianie. Audiofilem nie jestem, ale jak dla mnie dźwięk jaki wydobywa się z tych małych głośniczków jest wystarczająco dobry. Istnieje możliwość niewielkiej korekcji dźwięku. Z plusów dodam jeszcze że: - napęd CD pracuje cicho, - można podłączyć antenę zewnętrzną - jest pełnoprawne złącze, - zegar świeci się cały czas - jest wyjście słuchawkowe, budzik :) Generalnie jestem zadowolona z zakupu.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2460 Mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2460 Mikrowieża
DanielZ
24/04/2016
Polska
Ellenőrzött vevő
Fajny sprzęt. Idealny do mniejszych pomieszczeń
Fajny sprzęt do małego mieszkania. Dosyć dobra jakość dźwięku. Niewiele zajmuje miejsca. Godny polecenia.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2460 Mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2460 Mikrowieża