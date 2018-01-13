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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

BTM2460/12

4.3

| (4) Értékelések

Az otthonához illő HiFi sztereó hangzás

Akár két Bluetooth eszközt is csatlakoztathat egyszerre, vagy használhatja az USB Direct csatlakozót, és személyre szabhatja a hangzást a digitális hangzásszabályzással. Az audiobemeneti csatlakozón keresztül bármilyen zenelejátszó-eszközt csatlakoztathat, hogy új lendületet adjon zenéinek. Mindez karcsú, kompakt, falra rögzíthető formában.

Összes előny megtekintése

Az otthonához illő HiFi sztereó hangzás

  • Bluetooth®

  • MULTIPAIR technológiával

Zenelejátszás Bluetooth® kapcsolaton keresztül többeszközös párosítással

Zenelejátszás Bluetooth® kapcsolaton keresztül többeszközös párosítással

A vezeték nélküli Bluetooth® hangátvitel egyre általánosabbá válik a hangrendszerek világában, azonban a legtöbb Bluetooth®-kompatibilis rendszer egyszerre csak egy eszköz csatlakozását teszi lehetővé. A többeszközös párosítás révén akár három eszköz is összekapcsolható, és azonnal váltani lehet közöttük.

A kompakt kialakítás illeszkedik minden helyiséghez és életstílushoz

A kompakt kialakítás illeszkedik bármilyen térhez és életstílushoz. Tervezésének és méretének köszönhetően a kompakt készülék minden helyiségbe illik.

Audiobemenet hordozható zenelejátszáshoz

Audiobemenet hordozható zenelejátszáshoz

Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatnia.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.3

5-ből

4

Értékelések

4
3
1

13/01/2018

Slovenija

Slovenija

Ta mikro glasbeni stolp je odlična izbira predvajalnika glasbe za hišo, stanovanje. Izredno lepe oblike.

Radio je odlična izbira za stanovanje ali hišo. Povsem dovolj glasen in predvaja lep čist zvok. Je majhen in tanek vendar izgleda tudi zelo estetsko. Popestri prostor.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2460 Mikro glasbeni sistem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2460 Mikro glasbeni sistem

22/12/2017

Polska

Polska

Godna polecenia

Kupiłam ten sprzęt z myślą o sypialni ewentualnie pokoju dziecka, ale w pokoju dziennym też prezentuje się świetnie. Plus za wygląd i za możliwość powieszenia na ścianie. Audiofilem nie jestem, ale jak dla mnie dźwięk jaki wydobywa się z tych małych głośniczków jest wystarczająco dobry. Istnieje możliwość niewielkiej korekcji dźwięku. Z plusów dodam jeszcze że: - napęd CD pracuje cicho, - można podłączyć antenę zewnętrzną - jest pełnoprawne złącze, - zegar świeci się cały czas - jest wyjście słuchawkowe, budzik :) Generalnie jestem zadowolona z zakupu.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2460 Mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2460 Mikrowieża

24/04/2016

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Fajny sprzęt. Idealny do mniejszych pomieszczeń

Fajny sprzęt do małego mieszkania. Dosyć dobra jakość dźwięku. Niewiele zajmuje miejsca. Godny polecenia.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2460 Mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2460 Mikrowieża

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.