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Kávé
Összes sorozat
Saeco Kávéolaj-eltávolító tabletták
Gyártás megszűnt
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CA6704/60
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List of ingredients according to detergent regulation 648_2004.
A Saeco kávéolaj-eltávolító tabletta tökéletesen eltávolítja a kávéolajat és a zsírokat az eszpresszó kávéfőző főzőegységéből.
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