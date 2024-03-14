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Saeco Kávéolaj-eltávolító tabletták

Gyártás megszűnt

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SaecoKávéolaj-eltávolító tabletták

CA6704/60

Saeco Kávéolaj-eltávolító tabletták

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

List of ingredients according to detergent regulation 648_2004.

  • PDF fájl, 142 kB
  • 14 March 2024

A Saeco kávéolaj-eltávolító tabletta tökéletesen eltávolítja a kávéolajat és a zsírokat az eszpresszó kávéfőző főzőegységéből.

  • PDF fájl
  • 28 April 2025

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