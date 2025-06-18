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Philips Saeco Karbantartó készlet - brita filterrel

Gyártás megszűnt

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Philips SaecoKarbantartó készlet - brita filterrel

CA6706/47

Philips Saeco Karbantartó készlet - brita filterrel

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

A karbantartókészlet lehetővé teszi a teljesen automata Saeco eszpresszógép tisztítását és problémamentes üzemeltetését a meghibásodások megelőzése érdekében. Ezt úgy állítottuk össze, hogy használatával a készülék a lehető leghatékonyabban működhessen.

  • PDF fájl
  • 18 June 2025

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