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Philips Saeco Karbantartó készlet - brita filterrel
Gyártás megszűnt
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CA6706/47
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A karbantartókészlet lehetővé teszi a teljesen automata Saeco eszpresszógép tisztítását és problémamentes üzemeltetését a meghibásodások megelőzése érdekében. Ezt úgy állítottuk össze, hogy használatával a készülék a lehető leghatékonyabban működhessen.
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