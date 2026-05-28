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Összes sorozat

Philips Saeco Cappuccinatore (tejhabosító)

Gyártás megszűnt

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Philips SaecoCappuccinatore (tejhabosító)

CA6801/00

Philips Saeco Cappuccinatore (tejhabosító)

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

Tegye Saeco kávéfőző gépét alkalmassá a habostej-alapú különlegességek automatikus elkészítésére a Cappuccinatore CA6801/00 készülékkel!

  • PDF fájl
  • 28 May 2026

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