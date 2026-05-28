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Kávé
Összes sorozat
Philips Saeco Cappuccinatore (tejhabosító)
Gyártás megszűnt
Támogatás
CA6801/00
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Tegye Saeco kávéfőző gépét alkalmassá a habostej-alapú különlegességek automatikus elkészítésére a Cappuccinatore CA6801/00 készülékkel!
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