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Kávé
Összes sorozat
Philips Saeco Szilikon tejadagolócső-készlet
Gyártás megszűnt
Támogatás
CA6802/00
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A Saeco CA6802/00 szilikon tejadagolócső-készlete tiszta és friss tejadagoló rendszert biztosít Saeco eszpresszó kávéfőzője számára. Élvezze a cappuccino és a többi tejkülönlegesség kiváló ízét.
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