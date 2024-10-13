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Philips Saeco Szilikon tejadagolócső-készlet

Gyártás megszűnt

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Philips SaecoSzilikon tejadagolócső-készlet

CA6802/00

Philips Saeco Szilikon tejadagolócső-készlet

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

A Saeco CA6802/00 szilikon tejadagolócső-készlete tiszta és friss tejadagoló rendszert biztosít Saeco eszpresszó kávéfőzője számára. Élvezze a cappuccino és a többi tejkülönlegesség kiváló ízét.

  • PDF fájl
  • 13 October 2024

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