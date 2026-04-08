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A Philips rúdmixer XL (1000 ml-es) aprító tartozékával másodpercek alatt nagy mennyiségű húst, fűszernövényt, dióféléket, sajtot, csokoládét vagy hagymát apríthat fel
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