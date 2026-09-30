2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
CP9285/97
Biztosítja a kézi mellszívó szívóerejét
A nyél a szilikon membránnal együtt biztosítja azt a vákuumot, amelyre az anyatej manuális lefejéséhez szükség van
Fehér
A terméknek időről időre javításra van szüksége, viszont a Philips vevőszolgálatán keresztül az új alkatrészek beszerzése sohasem volt ennél egyszerűbb. Mindezt garantált Philips minőséggel biztosítva.
Egy 2023-ban világszerte végzett online elégedettségi felmérés alapján, amelyben 10 109, anya- és babaápolási márkákat és termékeket használó személy vett részt.