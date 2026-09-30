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Philips Avent Breast PumpsMembrán nyele

CP9285/97

Biztosítja a kézi mellszívó szívóerejét

A nyél a szilikon membránnal együtt biztosítja azt a vákuumot, amelyre az anyatej manuális lefejéséhez szükség van

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Az édesanyák által világszerte ajánlott márka1

Kompatibilis termékek
Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/10

Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/13

Kézi mellszívó

Kézi mellszívó

SCF430/16

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Biztosítja a kézi mellszívó szívóerejét

  • Fehér

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  • -15% az első vásárlásra
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Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2023-ban világszerte végzett online elégedettségi felmérés alapján, amelyben 10 109, anya- és babaápolási márkákat és termékeket használó személy vett részt. 