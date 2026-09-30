2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
CRP728
Kávéskanna
Ez a kanna a kávéfőzővel készített kávét gyűjti össze. Garantáltan megőrzi a kávé aromáját és megfelelő hőmérsékletét. Kompatibilis a Philips Grind & Brew kávéfőzővel.
Grind & Brew Kávéfőző kávédarálóval
Fekete
10 csésze
A termékének időről időre javításra van szüksége, viszont a Philips ügyfélszolgálatán keresztül a pótalkatrészek beszerzése még sohasem volt ennél egyszerűbb. Mindez garantált Philips-minőséggel párosul.
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