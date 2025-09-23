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Kávé
Összes sorozat
Kávéskanna
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CRP728
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Ez a kanna a kávéfőzővel készített kávét gyűjti össze. Garantáltan megőrzi a kávé aromáját és megfelelő hőmérsékletét. Kompatibilis a Philips Grind & Brew kávéfőzővel.
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