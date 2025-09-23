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Kávéskanna

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Kávéskanna

CRP728

Kávéskanna

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Útmutatók és dokumentumok

Ez a kanna a kávéfőzővel készített kávét gyűjti össze. Garantáltan megőrzi a kávé aromáját és megfelelő hőmérsékletét. Kompatibilis a Philips Grind & Brew kávéfőzővel.

  • PDF fájl
  • 23 September 2025

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