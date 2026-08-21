2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Csendesre tervezve. Erőre építve.
Tapasztalja meg az erőteljes, csendes hűtést 3 sebességfokozattal és egyenletes forgással a személyre szabott kényelemért. Minőségi anyagokból készült, elegáns, modern kialakítással, ez az asztali ventilátor tartós és stílusos teljesítményt nyújt – ideális bármilyen térbe.
Erős légáram akár 2000 m³/óra sebességgel
Csendes hűtés 35 dB(A) hangerővel (1)
3 sebességfokozat a személyre szabott kényelemért
Automatikus forgás és dönthetőség
35 cm-es fejátmérő
Akár 2000 m³/óra hűtési teljesítménnyel és 5 lapáttal intenzív légáramot biztosít, amely megszünteti az álló levegőt, és felfrissíti a szobát a kényelem érdekében.
35 dB(A) (1) hangszinten működik – ami egy csendes éjszakai hálószobához hasonlítható – ez a ventilátor hatékony hűtést biztosít, miközben nyugodt, zavartalan környezetet teremt, amely tökéletes alváshoz, munkához vagy olvasáshoz.
Tapasztalja meg a frissítő légáramlást, amely akár 30 méterig is kiterjed, kellemes szellőt biztosítva az egész szobában. Akár közel, akár távol van, élvezze a kellemes hűtést bárhol is tartózkodik.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Rafal Wysz
21/08/2026
Polska
Wiatrak Philips
Extra wiatrak i obsluga. Na drugi dzien od zamowienia rano juz mialem paczke. Bardzo cichy jest i super robi wiatr.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01
(1) Hangszint a legalacsonyabb sebességen.