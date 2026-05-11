2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Támogatás
CX1030/00
Jobnumber: 35443
Tapasztalja meg az erőteljes, csendes hűtést 3 sebességfokozattal és egyenletes forgással a személyre szabott kényelemért. Minőségi anyagokból készült, elegáns, modern kialakítással, ez az asztali ventilátor tartós és stílusos teljesítményt nyújt – ideális bármilyen térbe.
A Philips ventilátorom furcsa szagot bocsát ki
A Philips ventilátor elülső rácsa koszos
A Philips ventilátorom túl hangos
A Philips oszlopventilátorom gyenge légáramot biztosít
Nem tudom be- és kikapcsolni a Philips oszlopventilátoromat
A Philips ventilátorom oszcilláláskor szokatlan zajt kelt
A Philips oszlopventilátorom hirtelen kikapcsol
A Philips oszlopventilátor alapja billeg vagy rezeg