Tapasztalja meg az erőteljes, csendes hűtést 3 sebességfokozattal és egyenletes forgással a személyre szabott kényelemért. Minőségi anyagokból készült, elegáns, modern kialakítással, ez az asztali ventilátor tartós és stílusos teljesítményt nyújt – ideális bármilyen térbe.