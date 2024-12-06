2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Ventilátor légáramlása: 2230 m3/óra
Távvezérlő
105 cm-es vékony kialakítás
Aromaporlasztásra alkalmas
A légkivezető nyílást úgy alakítottuk ki, hogy széles és magas legyen, így maximális lefedettséget biztosít és gyorsan lehűti az egész helyiséget. A 60°-os oszcillációs funkcióval a ventilátor bárhová elér, ahova csak szükséges, így biztosítva, hogy az egész helyiség hűvös és kellemes legyen.
A ventilátor teljesítményét teljesen az Ön igényeihez igazíthatja a három sebességfokozat segítségével, akár a gyengéd fuvallatot, akár az erőteljesebb légáramlást kedveli. A három sokoldalú üzemmóddal (normál, természetes szellő, éjszakai) kiválaszthatja a kívánságainak megfelelő üzemmódot és teljes mértékben testre szabhatja a kényelmet.
A ventilátor 28 dB-es hangereje a legalacsonyabb sebességi fokozaton még a suttogásnál is halkabb. Élvezze zavartalanul a nyugodt környezetet munka, olvasás és alvás közben.
4.8
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Jeniik
06/12/2024
Česká republika
spokojenost s typem ventilátoru
Jsem rád že jsem opět vybral značku Philips. Ventilátor je dostatečně, spíš příjemně vysoký. Ovládání super, designové na vrchu ventilátoru. Super věc na noc, kdy proudí jemný tichý vánek v úrovni výšky postele při spaní, takže v vedrech naprosto super chladí tělo. má dálkové ovládání, záleží komu padne já jej nevyužiji. Časovač je výborná věc. Na režim noc je hlučnější než na stupeň 1 normálního provozu. Takže tento režim neužívám. Pro výběr byla důležitá i spotřeba el. energie.
Előnyök
příjemná výška, spotřeba el.energie, časovač, jemnost na 1 stupeň větrání
Hátrányok
za mě ten noční režim - jinak OK, jsem spokojen
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor
Charley2006
22/06/2025
Україна
Відгук
роботою вентилятора задоволений на всі 100% у мене, кімната 18кв.м, вентилятор обдуває все приміщення повністю! Якщо надворі температура нижче 25с° то він занадто сильно охолоджує повітря навіть на мінімальній швидкості, якщо у вас влітку температура нижче 35с° то раджу вам обрати іншу(слабкішу) модель. Бо цей спокійно перетворює із вуличних 40+с° до комфортних 20-25с° у вашій кімнаті(квартирі).
Előnyök
Стильний(пластик якісний деталі підігнані без скотів чи виступів. Все гладеньке і безшовне) потужний і мало споживає напруги( 7 повних годин на максимальній швидкості = 307 ват/ годин. 307ват/год*4.37грн за 1 кіловат/ 1000 ват/год = 1.37грн за «світло».
Hátrányok
Ще не знайшов
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
24/06/2024
Україна
Ellenőrzött vevő
Вентилятор стильний. Переваги- пульт.
Вентилятори , а я їх придбала 2 працюють відмінно. Технікою абсолютно задоволена. Користуюсь уже місяць.
Előnyök
За її
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
(1) A termékhez a megvásárlásakor nem járnak illóolajok.
(2) Átlagos zajszint, az IEC 60704-2-7:2020 alapján.