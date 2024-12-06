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Összes sorozat

  • Nagy teljesítményű, mégis csendes hűtés
  • Nagy teljesítményű, mégis csendes hűtés
  • Nagy teljesítményű, mégis csendes hűtés
  • Nagy teljesítményű, mégis csendes hűtés
  • Nagy teljesítményű, mégis csendes hűtés
  • Nagy teljesítményű, mégis csendes hűtés
  • Nagy teljesítményű, mégis csendes hűtés
  • Nagy teljesítményű, mégis csendes hűtés
  • Nagy teljesítményű, mégis csendes hűtés
  • Nagy teljesítményű, mégis csendes hűtés
  • Nagy teljesítményű, mégis csendes hűtés
  • Nagy teljesítményű, mégis csendes hűtés
  • Nagy teljesítményű, mégis csendes hűtés
  • Nagy teljesítményű, mégis csendes hűtés

5000 SeriesOszlopventilátor

CX5535/00

4.8
| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Nagy teljesítményű, mégis csendes hűtés
Élvezze a nagy teljesítményű hűtést minimális zaj és energiafelhasználás mellett. A nagy teljesítményre tervezett, önforgató ventilátor gyors hűtési hatást biztosít az egész helyiségben. Opcionálisan a levegőt kedvenc illataival is feldobhatja.
Összes előny megtekintése

Teljesítmény, minőség és kényelem

Nagy teljesítményű, mégis csendes hűtés

  • Ventilátor légáramlása: 2230 m3/óra

  • Távvezérlő

  • 105 cm-es vékony kialakítás

  • Aromaporlasztásra alkalmas

Nagy légáramlási tartomány a kényelmes hűtés érdekében

Nagy légáramlási tartomány a kényelmes hűtés érdekében

A légkivezető nyílást úgy alakítottuk ki, hogy széles és magas legyen, így maximális lefedettséget biztosít és gyorsan lehűti az egész helyiséget. A 60°-os oszcillációs funkcióval a ventilátor bárhová elér, ahova csak szükséges, így biztosítva, hogy az egész helyiség hűvös és kellemes legyen.

Hangulatához illő üzemmód

Hangulatához illő üzemmód

A ventilátor teljesítményét teljesen az Ön igényeihez igazíthatja a három sebességfokozat segítségével, akár a gyengéd fuvallatot, akár az erőteljesebb légáramlást kedveli. A három sokoldalú üzemmóddal (normál, természetes szellő, éjszakai) kiválaszthatja a kívánságainak megfelelő üzemmódot és teljes mértékben testre szabhatja a kényelmet.

Rendkívül csendes hűtés, max. 28 dB

Rendkívül csendes hűtés, max. 28 dB

A ventilátor 28 dB-es hangereje a legalacsonyabb sebességi fokozaton még a suttogásnál is halkabb. Élvezze zavartalanul a nyugodt környezetet munka, olvasás és alvás közben.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

    • Eredeti

    Eredeti
    aromapárnák

    FY5100/00
    • Kompatibilis a Philips Légtisztító termékekkel
    • 24 hónapos élettartam
    • A doboz tartalma: 24 aromapárna
    • Eredeti Philips aromapárnák

Értékelések

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4.8

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

spokojenost s typem ventilátoru

Jsem rád že jsem opět vybral značku Philips. Ventilátor je dostatečně, spíš příjemně vysoký. Ovládání super, designové na vrchu ventilátoru. Super věc na noc, kdy proudí jemný tichý vánek v úrovni výšky postele při spaní, takže v vedrech naprosto super chladí tělo. má dálkové ovládání, záleží komu padne já jej nevyužiji. Časovač je výborná věc. Na režim noc je hlučnější než na stupeň 1 normálního provozu. Takže tento režim neužívám. Pro výběr byla důležitá i spotřeba el. energie.

Előnyök

příjemná výška, spotřeba el.energie, časovač, jemnost na 1 stupeň větrání

Hátrányok

za mě ten noční režim - jinak OK, jsem spokojen

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor

22/06/2025

Україна

Україна

Відгук

роботою вентилятора задоволений на всі 100% у мене, кімната 18кв.м, вентилятор обдуває все приміщення повністю! Якщо надворі температура нижче 25с° то він занадто сильно охолоджує повітря навіть на мінімальній швидкості, якщо у вас влітку температура нижче 35с° то раджу вам обрати іншу(слабкішу) модель. Бо цей спокійно перетворює із вуличних 40+с° до комфортних 20-25с° у вашій кімнаті(квартирі).

Előnyök

Стильний(пластик якісний деталі підігнані без скотів чи виступів. Все гладеньке і безшовне) потужний і мало споживає напруги( 7 повних годин на максимальній швидкості = 307 ват/ годин. 307ват/год*4.37грн за 1 кіловат/ 1000 ват/год = 1.37грн за «світло».

Hátrányok

Ще не знайшов

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

24/06/2024

Україна

Україна

Ellenőrzött vevő

Вентилятор стильний. Переваги- пульт.

Вентилятори , а я їх придбала 2 працюють відмінно. Технікою абсолютно задоволена. Користуюсь уже місяць.

Előnyök

За її

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. (1) A termékhez a megvásárlásakor nem járnak illóolajok.

  2. (2) Átlagos zajszint, az IEC 60704-2-7:2020 alapján.