Bluetooth a kéz nélküli hívásokhoz

Az összes, Bluetooth technológiát alkalmazó autós Philips készülékben található egy beépített Bluetooth modul, amely lehetővé teszi a kéz nélküli telefonhívást és a Bluetooth telefonról vagy audioeszközről való zenehallgatást. A párosítási folyamat ugyanolyan egyszerű, mint egy tipikus Bluetooth headset beállítása. A rendszerbe beviheti a telefonján tárolt partnereket és mentheti kedvenc telefonkönyvét. A magánbeszélgetésekhez egyszerűen visszaválthat saját telefonjára. A Bluetooth segítségével könnyedén válaszolhat a bejövő hívásokra, és biztonságosan, mindkét kezét a kormányon tartva vezethet.