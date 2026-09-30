2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DC350/12
Zenerendszer üzletemberek számára
A Philips DC350 dokkolós szórakoztatórendszerrel amellett, hogy iPhone/iPod készülékekről játszhat le zenét, rádiót is hallgathat. A készülék rendelkezik iPhone/iPod dokkolóval a zene szinkronizálására, naptárral és a tennivalók listájával PC-ről. A Bluetooth® vevőkészülék kéz nélküli hívásokat és zenehallgatást tesz lehetővé.
Az összes, Bluetooth technológiát alkalmazó autós Philips készülékben található egy beépített Bluetooth modul, amely lehetővé teszi a kéz nélküli telefonhívást és a Bluetooth telefonról vagy audioeszközről való zenehallgatást. A párosítási folyamat ugyanolyan egyszerű, mint egy tipikus Bluetooth headset beállítása. A rendszerbe beviheti a telefonján tárolt partnereket és mentheti kedvenc telefonkönyvét. A magánbeszélgetésekhez egyszerűen visszaválthat saját telefonjára. A Bluetooth segítségével könnyedén válaszolhat a bejövő hívásokra, és biztonságosan, mindkét kezét a kormányon tartva vezethet.
Értékelések
Szüksége van egy iPhone készülékre a kihangosító funkció használatához