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Gyártás megszűnt

szórakoztatórendszer dokkolóegységgel

DC350/12

Zenerendszer üzletemberek számára

A Philips DC350 dokkolós szórakoztatórendszerrel amellett, hogy iPhone/iPod készülékekről játszhat le zenét, rádiót is hallgathat. A készülék rendelkezik iPhone/iPod dokkolóval a zene szinkronizálására, naptárral és a tennivalók listájával PC-ről. A Bluetooth® vevőkészülék kéz nélküli hívásokat és zenehallgatást tesz lehetővé.

Összes előny megtekintése

csatlakoztatás, szinkronizálás és lejátszás

Zenerendszer üzletemberek számára

Autoszinkron iPhone/iPod naptár és a számítógépről USB-kapcsolattal áthozott névjegyek

Bluetooth a kéz nélküli hívásokhoz

Bluetooth a kéz nélküli hívásokhoz

Az összes, Bluetooth technológiát alkalmazó autós Philips készülékben található egy beépített Bluetooth modul, amely lehetővé teszi a kéz nélküli telefonhívást és a Bluetooth telefonról vagy audioeszközről való zenehallgatást. A párosítási folyamat ugyanolyan egyszerű, mint egy tipikus Bluetooth headset beállítása. A rendszerbe beviheti a telefonján tárolt partnereket és mentheti kedvenc telefonkönyvét. A magánbeszélgetésekhez egyszerűen visszaválthat saját telefonjára. A Bluetooth segítségével könnyedén válaszolhat a bejövő hívásokra, és biztonságosan, mindkét kezét a kormányon tartva vezethet.

Bluetooth-mobiltelefon

Bluetooth-mobiltelefon

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Szüksége van egy iPhone készülékre a kihangosító funkció használatához