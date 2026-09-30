2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DCB852/10
A hangzás varázsa
Ez a Philips mikro Hi-Fi rendszer maga a megtestesült stílus. Élvezze a tiszta és zavartalan DAB+ rádióadást, amihez az ingyenes DigitalRadio alkalmazás tökéletes vezérlést, a RadioVIS pedig gazdag képi tartalmat nyújt. Játsszon le zenét CD-ről és hordozható készülékekről az USB vagy az MP3 Link csatlakoztatás segítségével.
iPod/iPhone/iPad dokkolóegység
DAB+,
A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.
Különleges rádióadók behangolása a RadioVIS alkalmazással, mely a DAB rádióadókhoz az Interneten keresztül csatlakozó szervezet, a RadioDNS által biztosított hatékony szolgáltatás. A RadioVIS révén a rádió sokkal gazdagabb élményt nyújt a valós idejű internetes tartalom sugárzása közben. Meghatározza, hogyan gazdagítsák a webes információk a rádió funkcióit; a digitális hangsugárzásokat (DAB) élénk diavetítésekkel, közlekedési hírekkel, reklámokkal stb. társítja, a rádióadók által nyújtott információktól függően. A RadioVis szolgáltatás igénybevételéhez lépjen az Apple App Store oldalra, és töltse le az ingyenes Philips DigitalRadio alkalmazást. Az alkalmazás biztosítja a DAB+ és az FM rádióadások teljes körű kezelését is.
Értékelések
A digitális jogkezelésű zenék használata nem támogatott.