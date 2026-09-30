Ingyenes DigitalRadio alkalmazás RadioVIS szolgáltatással és DAB+/FM vezérléssel

Különleges rádióadók behangolása a RadioVIS alkalmazással, mely a DAB rádióadókhoz az Interneten keresztül csatlakozó szervezet, a RadioDNS által biztosított hatékony szolgáltatás. A RadioVIS révén a rádió sokkal gazdagabb élményt nyújt a valós idejű internetes tartalom sugárzása közben. Meghatározza, hogyan gazdagítsák a webes információk a rádió funkcióit; a digitális hangsugárzásokat (DAB) élénk diavetítésekkel, közlekedési hírekkel, reklámokkal stb. társítja, a rádióadók által nyújtott információktól függően. A RadioVis szolgáltatás igénybevételéhez lépjen az Apple App Store oldalra, és töltse le az ingyenes Philips DigitalRadio alkalmazást. Az alkalmazás biztosítja a DAB+ és az FM rádióadások teljes körű kezelését is.