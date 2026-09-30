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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

DCB852/10

A hangzás varázsa

Ez a Philips mikro Hi-Fi rendszer maga a megtestesült stílus. Élvezze a tiszta és zavartalan DAB+ rádióadást, amihez az ingyenes DigitalRadio alkalmazás tökéletes vezérlést, a RadioVIS pedig gazdag képi tartalmat nyújt. Játsszon le zenét CD-ről és hordozható készülékekről az USB vagy az MP3 Link csatlakoztatás segítségével.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

A hangzás varázsa

  • iPod/iPhone/iPad dokkolóegység

  • DAB+,

30 W RMS kimeneti összteljesítmény

30 W RMS kimeneti összteljesítmény

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Ingyenes DigitalRadio alkalmazás RadioVIS szolgáltatással és DAB+/FM vezérléssel

Különleges rádióadók behangolása a RadioVIS alkalmazással, mely a DAB rádióadókhoz az Interneten keresztül csatlakozó szervezet, a RadioDNS által biztosított hatékony szolgáltatás. A RadioVIS révén a rádió sokkal gazdagabb élményt nyújt a valós idejű internetes tartalom sugárzása közben. Meghatározza, hogyan gazdagítsák a webes információk a rádió funkcióit; a digitális hangsugárzásokat (DAB) élénk diavetítésekkel, közlekedési hírekkel, reklámokkal stb. társítja, a rádióadók által nyújtott információktól függően. A RadioVis szolgáltatás igénybevételéhez lépjen az Apple App Store oldalra, és töltse le az ingyenes Philips DigitalRadio alkalmazást. Az alkalmazás biztosítja a DAB+ és az FM rádióadások teljes körű kezelését is.

Műszaki adatok

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Jogi nyilatkozatok

  1. A digitális jogkezelésű zenék használata nem támogatott.