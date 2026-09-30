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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

DCM1170/12

Az otthonába illő hang

Az iPhone 5 Lightning csatlakozójával kompatibilis Philips mikro zenei rendszer nagyszerű hangzást kínál, nagyszerű, stílusos kialakításban. Dőljön hátra és élvezze a zenét, ahogyan szeretné, egyetlen vezérlőeszköz segítségével.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Az otthonába illő hang

  • Lightning csatlakozóval

  • iPod/iPhone készülékhez

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • max. 20 W

Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval

Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval

Élvezze kedvenc zeneszámait, miközben tölti iPod/iPhone készülékét a Lightning csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa készülékét közvetlenül a hangsugárzóra, és máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott dallamokat, méghozzá kiváló hangminőségben. Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a készülékét, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.