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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

DCM2020/12

4

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Pihenjen nagyszerű zenével

Egyszerre töltheti és hallgathatja iPod/iPhone/iPad készülékét. A DCM2020/12 mikro hangrendszerhez az USB Direct vagy az MP3 Link funkció segítségével más hordozható zenelejátszót is csatlakoztathat. Hallgassa a zenét a Bass Reflex hangsugárzók erőteljes hangján.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Pihenjen nagyszerű zenével

  • 30-érintkezős csatlakozóval

  • iPod/iPhone/iPad készülékhez

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W

MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért

A motoros elülső tolóajtó még vonzóbbá teszi az amúgy is elegáns rendszer küllemét. A stílusos, mégis funkcionális, a lemezt takaró ajtó könnyed függőleges fel és le mozgással reagál a gomb érintésére, amikor csak Önnek kedve van zenei választékának megváltoztatására. Dőljön hátra, és élvezze a dinamikus hangteljesítményt, miközben az átlátszó ablaknak köszönhetően a szeme előtt történik a lemez lejátszása.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

Bardzo fajnie się słucha ulubionej muzyki dzięki możliwości korzystania z USB.

Ma estetyczny wygląd, jest lekka, dość mała - można ją wszędzie postawić. Doskonale się korzysta z wyjścia USB, dobrze odbiera stacje radiowe. Łatwość obsługi dzięki funkcjonalnemu, zgrabnemu pilotowi.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM2020 Mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM2020 Mikrowieża

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.