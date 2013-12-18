2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Pihenjen nagyszerű zenével
Egyszerre töltheti és hallgathatja iPod/iPhone/iPad készülékét. A DCM2020/12 mikro hangrendszerhez az USB Direct vagy az MP3 Link funkció segítségével más hordozható zenelejátszót is csatlakoztathat. Hallgassa a zenét a Bass Reflex hangsugárzók erőteljes hangján.
30-érintkezős csatlakozóval
iPod/iPhone/iPad készülékhez
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W
Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.
Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.
A motoros elülső tolóajtó még vonzóbbá teszi az amúgy is elegáns rendszer küllemét. A stílusos, mégis funkcionális, a lemezt takaró ajtó könnyed függőleges fel és le mozgással reagál a gomb érintésére, amikor csak Önnek kedve van zenei választékának megváltoztatására. Dőljön hátra, és élvezze a dinamikus hangteljesítményt, miközben az átlátszó ablaknak köszönhetően a szeme előtt történik a lemez lejátszása.
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Joanna72
18/12/2013
Polska
Bardzo fajnie się słucha ulubionej muzyki dzięki możliwości korzystania z USB.
Ma estetyczny wygląd, jest lekka, dość mała - można ją wszędzie postawić. Doskonale się korzysta z wyjścia USB, dobrze odbiera stacje radiowe. Łatwość obsługi dzięki funkcjonalnemu, zgrabnemu pilotowi.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM2020 Mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM2020 Mikrowieża