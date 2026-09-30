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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

DCM3155/12

Az otthonába illő hang

Az iPhone 5 Lightning csatlakozójával kompatibilis Philips mikro hangrendszer wOOx technológiája révén erőteljes mélyhangzást biztosít. A döntött kialakítású hangsugárzók széles sztereó hangzást nyújtanak, a monoblokkos kialakítás pedig bármely otthonba illeszkedik.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Az otthonába illő hang

  • Lightning csatlakozóval

  • iPod/iPhone készülékhez

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • max. 50 W, mélysugárzó

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

50 W RMS maximális kimeneti teljesítmény

Monoblokk kivitel, hogy bárhol használhassa otthonában

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.