2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DCM3155/12
Az otthonába illő hang
Az iPhone 5 Lightning csatlakozójával kompatibilis Philips mikro hangrendszer wOOx technológiája révén erőteljes mélyhangzást biztosít. A döntött kialakítású hangsugárzók széles sztereó hangzást nyújtanak, a monoblokkos kialakítás pedig bármely otthonba illeszkedik.
Lightning csatlakozóval
iPod/iPhone készülékhez
CD, MP3-CD, USB, FM
max. 50 W, mélysugárzó
Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.
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