2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLC5204C/00
Kiváló minőségű, fonott USB-C–USB-C kábel
Használhatja a meglévő USB-C-töltőjével vagy USB-C-aljzattal ellátott autós töltőjével. Nagyszerű dolog, ha van egy ilyen tartalék vagy cserekábele!
Szinkronizálás és töltés
1,2 méter
Fekete, szövött borítású kábel
Támogatja az USB 3.0 high speed, 5 Gbit/s-os adatátvitelt
A terheléses tesztnek több mint 10 000 alkalommal alávetett töltőkábel strapabíró használatra készült
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