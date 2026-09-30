TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fénykép a termék elejéről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • A termék életmódja
  • Fénykép a termék elejéről
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fénykép a termék elejéről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • A termék életmódja

Gyártás megszűnt

dokkolós hangsugárzó

DS7700/10

Utazáshoz tervezve

A kompakt és extra hordozhatóságot biztosító Fidelio DS7700/10 hangsugárzó derekasan helytáll, ha teljesítményről van szó. Az utazáshoz tervezett készülék meglepően erőteljes iPhone-/iPod-hangzást nyújt, bárhová viszi magával.

Összes előny megtekintése

ezzel a dokkolós hangsugárzóval

Utazáshoz tervezve

DBB a mély hangok megőrzéséért minden hangerőszinten

DBB a mély hangok megőrzéséért minden hangerőszinten

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Ellenálló alumínium kivitel és védőtok a teljes védelemért

Az elegáns, keskeny kialakítás minden táskához illik

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.