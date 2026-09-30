2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DS7700/10
Utazáshoz tervezve
A kompakt és extra hordozhatóságot biztosító Fidelio DS7700/10 hangsugárzó derekasan helytáll, ha teljesítményről van szó. Az utazáshoz tervezett készülék meglepően erőteljes iPhone-/iPod-hangzást nyújt, bárhová viszi magával.
A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.
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