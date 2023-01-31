      1000-es sorozat Gőzölős vasaló

      DST1020/30

      Általános értékelés / 5
      Gyors és kényelmes

      Az 1000-es sorozat egyszerű és gyors vasalást tesz lehetővé a tapadásmentes vasalótalppal és a változtatható gőzbeállítással, amely minden szöveten hatékonyan távolítja el a gyűrődéseket. A nagy víztartálynak köszönhetően több ruhadarabot vasalhat ki kevesebb utántöltéssel.

      1000-es sorozat Gőzölős vasaló

      Kevesebb vízfeltöltés szükséges*

      • Tapadásmentes vasalótalp
      • Változtatható gőzbeállítás
      • Akár 90 g-os gőzlövet
      • Elpusztítja a baktériumok 99,99%-át**
      • Vízkőmentesítés
      Eco mód csökkentett áramfogyasztással

      Eco mód csökkentett áramfogyasztással a költségtakarékosság és a fenntarthatóság érdekében.

      Egyszerű hőfokszabályozás

      A kiemelkedő hőfokszabályozóval és a változtatható gőzbeállítással könnyedén és pontosan kezelhető, így mindig a ruháinak megfelelő hőmérséklettel és gőzzel dolgozhat.

      Vízkőmentesítés

      Vízkőmentesítés a vasaló élettartamának meghosszabbításához

      A keskeny vasalóorral a nehezen kezelhető területek is könnyedén vasalhatók

      A keskeny vasalóorrnak köszönhetően a nehezen kezelhető területeken, például a gombok között, a hajtásoknál és a varrásoknál is könnyedén vasalhatók a ruhák.

      A kényelmes, texturált fogantyúnak köszönhetően könnyen kézbe vehető

      A vasaló texturált fogantyúja kényelmes, ergonomikus fogást biztosít, és nem csúszik ki a kézből vasalás közben.

      Nagyméretű víztartály a ritkább utántöltésért

      A 250 ml-es víztartálynak köszönhetően több ruhát vasalhat ki kevesebb utántöltéssel

      Tapadásmentes vasalótalp-bevonat

      A Philips vasalótalp egy speciális tapadásmentes rétegbevonattal rendelkezik, amely akadálymentes siklást tesz lehetővé minden textílián.

      10 másodperc alatt eltávolítja a baktériumok 99,99%-át**

      Az 1000-es sorozat mindössze 10 másodperc alatt eltávolítja a ruhákból baktériumok 99,99%-át**

      Akár 1800 W teljesítmény

      Akár 1800 W teljesítmény, amely lehetővé teszi a folyamatos nagy mennyiségű gőzkibocsátást

      Akár 20 g/perces folyamatos gőzkibocsátás és akár 90 g-os gőzlövet

      Akár 20 g/perces folyamatos gőzkibocsátás és akár 90 g-os gőzlövet a gyűrődések gyors eltávolításáért.

      Műszaki adatok

      • Egyszerűen használható

        Víztartály űrtartalma
        250 ml
        Vezérlés
        Változtatható gőzbeállítás
        Gyors felmelegedés
        Kevesebb mint 45 mp

      • Vízkőkezelés

        Csapvízzel is használható
        Igen
        Vízkőmentesítés
        Öntisztító

      • Gyűrődésmentesítés

        Gőzlövet
        Akár 90 g
        Folyamatos gőzkibocsátás
        20 g/perc

      • Könnyedén siklik

        Vasalótalp
        Tapadásmentes
        Keskeny vasalóorr
        Gombok körülvasalását segítő mélyedés

      • Műszaki adatok

        Feszültség
        220–240 V
        Termék méretei
        26,0 x 11,1 x 13,6 cm
        Tápellátás
        1800 W
        Kábel hossza
        1,6 m
        Termék tömege
        0,86 kg

      • Garancia

        2 év világszerte érvényes garancia
        Igen

      • Tápellátás

        Be üzemmód (ECO üzemmód)
        Igen

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.

      Ajánlott termékek

      Legutóbb megtekintett termékek

      • *a Philips Featherlight Plus készülékhez képest
      • **Külső fél által pamut anyagon bevizsgálva E. coli, S. aureus és C. albicans baktérium vonatkozásában, 10 másodperc alkalmazási idővel.
