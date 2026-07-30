2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
DST1030/20
Tapadásmentes vasalótalp
Változtatható gőzbeállítás
Akár 90 g-os gőzlövet
Elpusztítja a baktériumok 99,99%-át**
Vízkőmentesítés
Eco mód csökkentett áramfogyasztással a költségtakarékosság és a fenntarthatóság érdekében.
A kiemelkedő hőfokszabályozóval és a változtatható gőzbeállítással könnyedén és pontosan kezelhető, így mindig a ruháinak megfelelő hőmérséklettel és gőzzel dolgozhat.
Vízkőmentesítés a vasaló élettartamának meghosszabbításához
Értékelések
a Philips Featherlight Plus készülékhez képest
Külső fél által pamut anyagon bevizsgálva E. coli, S. aureus és C. albicans baktérium vonatkozásában, 10 másodperc alkalmazási idővel.