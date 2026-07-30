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Összes sorozat

  • Gyors és kényelmes
  • Gyors és kényelmes
  • Gyors és kényelmes
  • Gyors és kényelmes
  • Gyors és kényelmes
  • Gyors és kényelmes
  • Gyors és kényelmes
  • Gyors és kényelmes
  • Gyors és kényelmes
  • Gyors és kényelmes

1000 SeriesGőzölős vasaló

DST1030/20

Gyors és kényelmes
Az 1000-es sorozat egyszerű és gyors vasalást tesz lehetővé a tapadásmentes vasalótalppal és a változtatható gőzbeállítással, amely minden szöveten hatékonyan távolítja el a gyűrődéseket. A nagy víztartálynak köszönhetően több ruhadarabot vasalhat ki kevesebb utántöltéssel.
Összes előny megtekintése

Kevesebb vízfeltöltés szükséges*

Gyors és kényelmes

  • Tapadásmentes vasalótalp

  • Változtatható gőzbeállítás

  • Akár 90 g-os gőzlövet

  • Elpusztítja a baktériumok 99,99%-át**

  • Vízkőmentesítés

Eco mód csökkentett áramfogyasztással

Eco mód csökkentett áramfogyasztással

Eco mód csökkentett áramfogyasztással a költségtakarékosság és a fenntarthatóság érdekében.

Egyszerű hőfokszabályozás

Egyszerű hőfokszabályozás

A kiemelkedő hőfokszabályozóval és a változtatható gőzbeállítással könnyedén és pontosan kezelhető, így mindig a ruháinak megfelelő hőmérséklettel és gőzzel dolgozhat.

Vízkőmentesítés

Vízkőmentesítés

Vízkőmentesítés a vasaló élettartamának meghosszabbításához

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. a Philips Featherlight Plus készülékhez képest

  2. Külső fél által pamut anyagon bevizsgálva E. coli, S. aureus és C. albicans baktérium vonatkozásában, 10 másodperc alkalmazási idővel.