Egyetlen tökéletes hőmérséklet minden anyaghoz az OptimalTEMP technológiával

Egy optimális hőmérséklet-beállítás minden vasalható anyaghoz. Garantáltan égés nélkül. Az OptimalTEMP technológiának köszönhetően garantáljuk, hogy ez a vasaló soha nem okoz égést egyetlen vasalható anyagon sem, és biztonságosan vasalhat mindent a farmertől a selyemig, a lentől a kasmírig, bármilyen sorrendben, anélkül, hogy várnia kellene a hőmérséklet beállítására vagy előre válogatnia a ruhákat.