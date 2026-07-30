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Összes sorozat

  • Kiváló eredmények és biztonság minden vasalható anyagon
  • Kiváló eredmények és biztonság minden vasalható anyagon
  • Kiváló eredmények és biztonság minden vasalható anyagon
  • Kiváló eredmények és biztonság minden vasalható anyagon
  • Kiváló eredmények és biztonság minden vasalható anyagon
  • Kiváló eredmények és biztonság minden vasalható anyagon
  • Kiváló eredmények és biztonság minden vasalható anyagon
  • Kiváló eredmények és biztonság minden vasalható anyagon
  • Kiváló eredmények és biztonság minden vasalható anyagon
  • Kiváló eredmények és biztonság minden vasalható anyagon
  • Kiváló eredmények és biztonság minden vasalható anyagon
  • Kiváló eredmények és biztonság minden vasalható anyagon

Philips 6000 Series gőzölős vasalóFelső kategóriás vasaló

DST6130/40

Kiváló eredmények és biztonság minden vasalható anyagon
Tapasztalja meg a kivételes teljesítményt és biztonságot a Philips 6000 Series vasalóval, amelyet minden vasalható anyaghoz terveztek. 50g/perc folyamatos gőzt és erőteljes 220g gőzlöketet biztosít, lehetővé téve a könnyű vasalást égési sérülések kockázata nélkül.
Összes előny megtekintése

Biztonságos, még a kényes anyagokon is.

Kiváló eredmények és biztonság minden vasalható anyagon

  • 50g/perc gőz + 220g gőzlöket eltávolítja a makacs gyűrődéseket

  • Csepegésgátló technológia megakadályozza a vízszivárgást

  • OptimalTEMP - nincs égés egyetlen vasalható anyagon sem

  • SteamGlide Plus vasalótalp a sima siklásért

  • 300ml-es tartály + automatikus kikapcsolás a biztonságért

Akár 50g/perc gőzt biztosít a gyűrődések gyors eltávolításához.

Akár 50g/perc gőzt biztosít a gyűrődések gyors eltávolításához.

Az 50g/perc folyamatos gőzkibocsátással gyorsan és hatékonyan távolíthatja el a gyűrődéseket.

Eltávolítja a makacs gyűrődéseket a 220g erőteljes gőzlökettel

Eltávolítja a makacs gyűrődéseket a 220g erőteljes gőzlökettel

A gőzlöket extra erőt biztosít a vastagabb anyagokban lévő makacs gyűrődések kezeléséhez, akár 220g gőzt szolgáltatva a hatékonyabb vasalásért.

Egyetlen tökéletes hőmérséklet minden anyaghoz az OptimalTEMP technológiával

Egyetlen tökéletes hőmérséklet minden anyaghoz az OptimalTEMP technológiával

Egy optimális hőmérséklet-beállítás minden vasalható anyaghoz. Garantáltan égés nélkül. Az OptimalTEMP technológiának köszönhetően garantáljuk, hogy ez a vasaló soha nem okoz égést egyetlen vasalható anyagon sem, és biztonságosan vasalhat mindent a farmertől a selyemig, a lentől a kasmírig, bármilyen sorrendben, anélkül, hogy várnia kellene a hőmérséklet beállítására vagy előre válogatnia a ruhákat.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. külső intézmény által bevizsgálva E. coli, S. aureus, C. albicans és poratka vonatkozásában, pamut anyagon, 10 másodperces gőzölési idővel