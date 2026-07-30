2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
DST6130/40
50g/perc gőz + 220g gőzlöket eltávolítja a makacs gyűrődéseket
Csepegésgátló technológia megakadályozza a vízszivárgást
OptimalTEMP - nincs égés egyetlen vasalható anyagon sem
SteamGlide Plus vasalótalp a sima siklásért
300ml-es tartály + automatikus kikapcsolás a biztonságért
Az 50g/perc folyamatos gőzkibocsátással gyorsan és hatékonyan távolíthatja el a gyűrődéseket.
A gőzlöket extra erőt biztosít a vastagabb anyagokban lévő makacs gyűrődések kezeléséhez, akár 220g gőzt szolgáltatva a hatékonyabb vasalásért.
Egy optimális hőmérséklet-beállítás minden vasalható anyaghoz. Garantáltan égés nélkül. Az OptimalTEMP technológiának köszönhetően garantáljuk, hogy ez a vasaló soha nem okoz égést egyetlen vasalható anyagon sem, és biztonságosan vasalhat mindent a farmertől a selyemig, a lentől a kasmírig, bármilyen sorrendben, anélkül, hogy várnia kellene a hőmérséklet beállítására vagy előre válogatnia a ruhákat.
Értékelések
külső intézmény által bevizsgálva E. coli, S. aureus, C. albicans és poratka vonatkozásában, pamut anyagon, 10 másodperces gőzölési idővel