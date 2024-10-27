2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
45 g/perc folyamatos gőzkibocsátás
220 g-os gőzlövet
SteamGlide Plus vasalótalp
Mélyebben behatol a textíliába, hogy egyszerűbben eltávolítsa a makacs gyűrődéseket.
Cseppzáró rendszerünk megakadályozza a szivárgást, így elkerülhető a vízcseppek okozta foltosodás, és bármilyen hőmérsékleten magabiztosan vasalhat.
SteamGlide Plus vasalótalpunk mindenféle ruhadarabon páratlan siklási teljesítményt nyújt. Karc- és kopásálló, tapadásmentes, és könnyen tisztítható.
4.4
5-ből
85
Értékelések
88%
ajánlja ezt a terméket
Kuchyňka
27/10/2024
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Krásně žehlící..
Vzhled, funkce.....lehký úchop, rychlost napařování
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Řada 7500 DST7510/80 Žehlička HV (modrá/zlatá)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Řada 7500 DST7510/80 Žehlička HV (modrá/zlatá)
Nanukova
27/02/2024
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Žehlička
Skvělá žehlička, moc pěkně vyžehlené prádlo. Doporučuji
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series DST7041/20 napařovací žehlička světle/tmavě modrá
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series DST7041/20 napařovací žehlička světle/tmavě modrá
Caliente
10/01/2024
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Je skvělá
Se žehličkou jsem maximálně spokojená, krásně žehlí, nepouští vodu. Mohu používat vodu z kohoutku, rychle se nahřívá. Baví mě to s ní mnohem více než s původní žehličkou z marketu. Doporučuji.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series DST7022/40 napařovací žehlička černá/červená
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series DST7022/40 napařovací žehlička černá/červená