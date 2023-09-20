2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
50 g/perc folyamatos gőzkibocsátás
250 g gőzlövet
SteamGlide Plus vasalótalp
Mélyebben behatol a textíliába, hogy egyszerűbben eltávolítsa a makacs gyűrődéseket.
Cseppzáró rendszerünk megakadályozza a szivárgást, így elkerülhető a vízcseppek okozta foltosodás, és bármilyen hőmérsékleten magabiztosan vasalhat.
SteamGlide Plus vasalótalpunk mindenféle ruhadarabon páratlan siklási teljesítményt nyújt. Karc- és kopásálló, tapadásmentes, és könnyen tisztítható.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Evulík
20/09/2023
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
šikovná věcička, když nesuším prádlo v sušičce :-)
Potřebuji občas něco přežehlit, tato žehlička je krásná, šikonvě se čistí...
Előnyök
velká, váží akorát
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá