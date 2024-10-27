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Összes sorozat

  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált

7000 SeriesHV gőzölős vasaló, opálzöld/menta

DST7031/70

4.4
| (85) Értékelések | 88% ajánlja ezt a terméket
A gőzölési teljesítmény garantált
Hosszan tartó teljesítmény Quick Calc Release és SteamGlide Plus vasalótalppal, és fokozott ellenállás a karcokkal szemben.
Összes előny megtekintése

A továbbfejlesztett gőzlövetnek köszönhetően

A gőzölési teljesítmény garantált

  • 50 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

  • 250 g gőzlövet

  • SteamGlide Plus vasalótalp

  • Biztonsági automatikus kikapcsolás

Akár 250 g-os gőzlövet, az igazán makacs gyűrődések ellen

Akár 250 g-os gőzlövet, az igazán makacs gyűrődések ellen

Mélyebben behatol a textíliába, hogy egyszerűbben eltávolítsa a makacs gyűrődéseket.

SteamGlide Plus vasalótalp

SteamGlide Plus vasalótalp

SteamGlide Plus vasalótalpunk mindenféle ruhadarabon páratlan siklási teljesítményt nyújt. Karc- és kopásálló, tapadásmentes, és könnyen tisztítható.

Quick Calc Release funkció

Quick Calc Release funkció

Quick Calc Release a vasaló könnyű tisztításáért és a hosszan tartó gőzteljesítményért.

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Értékelések

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4.4

5-ből

85

Értékelések

88%

ajánlja ezt a terméket

4
3

27/10/2024

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Krásně žehlící..

Vzhled, funkce.....lehký úchop, rychlost napařování

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Řada 7500 DST7510/80 Žehlička HV (modrá/zlatá)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Řada 7500 DST7510/80 Žehlička HV (modrá/zlatá)

27/02/2024

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Žehlička

Skvělá žehlička, moc pěkně vyžehlené prádlo. Doporučuji

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series DST7041/20 napařovací žehlička světle/tmavě modrá

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series DST7041/20 napařovací žehlička světle/tmavě modrá

10/01/2024

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Je skvělá

Se žehličkou jsem maximálně spokojená, krásně žehlí, nepouští vodu. Mohu používat vodu z kohoutku, rychle se nahřívá. Baví mě to s ní mnohem více než s původní žehličkou z marketu. Doporučuji.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series DST7022/40 napařovací žehlička černá/červená

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series DST7022/40 napařovací žehlička černá/červená

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.