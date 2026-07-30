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Összes sorozat

  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált

7000 SeriesHV gőzölős vasaló, sötét bíbor

DST7051/30

A gőzölési teljesítmény garantált
Exkluzív SteamGlide Elite vasalótalp fokozott karcállósággal és Quick Calc Release funkcióval a hosszan tartó teljesítmény érdekében.
Összes előny megtekintése

SteamGlide Elite vasalótalp, optimális siklással és tartóssággal

A gőzölési teljesítmény garantált

  • 50 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

  • 250 g-os gőzlövet

  • SteamGlide Elite vasalótalp

  • Biztonsági automatikus kikapcsolás

Akár 250 g-os gőzlövet, az igazán makacs gyűrődések ellen

Akár 250 g-os gőzlövet, az igazán makacs gyűrődések ellen

Mélyebben behatol a textíliába, hogy egyszerűbben eltávolítsa a makacs gyűrődéseket.

SteamGlide Elite: a legjobban sikló és leginkább karcálló vasalótalpunk

SteamGlide Elite: a legjobban sikló és leginkább karcálló vasalótalpunk

A Philips exkluzív SteamGlide Elite vasalótalpa a legjobb vasalótalpunk a tökéletes siklási teljesítmény és a maximális karcállóság tekintetében.

Quick Calc Release funkció

Quick Calc Release funkció

Quick Calc Release a vasaló könnyű tisztításáért és a hosszan tartó gőzteljesítményért.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.