2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
DST7051/30
50 g/perc folyamatos gőzkibocsátás
250 g-os gőzlövet
SteamGlide Elite vasalótalp
Biztonsági automatikus kikapcsolás
Mélyebben behatol a textíliába, hogy egyszerűbben eltávolítsa a makacs gyűrődéseket.
A Philips exkluzív SteamGlide Elite vasalótalpa a legjobb vasalótalpunk a tökéletes siklási teljesítmény és a maximális karcállóság tekintetében.
Quick Calc Release a vasaló könnyű tisztításáért és a hosszan tartó gőzteljesítményért.
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