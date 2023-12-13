2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
55 g/perc folyamatos gőzkibocsátás
3000 W
SteamGlide Elite vasalótalp
250 g-os gőzlövet
Biztonsági automatikus kikapcsolás
Mélyebben behatol a textíliába, hogy egyszerűbben eltávolítsa a makacs gyűrődéseket.
A Philips exkluzív SteamGlide Elite vasalótalpa a legjobb vasalótalpunk a tökéletes siklási teljesítmény és a maximális karcállóság tekintetében.
Quick Calc Release a vasaló könnyű tisztításáért és a hosszan tartó gőzteljesítményért.
5.0
5-ből
6
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Pajka!
13/12/2023
Česká republika
Ergonomická žehlička
Ergonomicky žehlička perfektně sedne do ruky. Oproti staršímu modelu, který mám doma perfektně napařuje. Velice oceňuji přídavný proud páry po stisku zevnitř rukojeti. Nemám ráda lehké žehličky a tato na váhu naprosto ideální – výborná. Dále oceňuji automatické odvápnění. Je velmi pohodlná a rychle nahřátá.
Előnyök
Perfektně napařuje
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Martin5.0
13/12/2023
Česká republika
Praktická i pro chlapa
Super padne do ruky a díky automatickému vypnutí snad už nic nespálím.
Előnyök
Automatické vypnutí, výkonná síla páry
Hátrányok
Žádných jsem si nevšiml
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
JitkaF
13/12/2023
Česká republika
Lehká a snadno ovladatelná
Osobně nerada žehlím, ale s touto žehličkou mě to začíná bavit. Je lehoučká a při žehlení není cítit sebemenší odpor vůči látce. Obrovskou výhodu vidím v tom, že mohu použít vodu z kohoutku.
Előnyök
možnost použití vody z kohoutku
Hátrányok
na žádné jsem zatím nepřišla
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá