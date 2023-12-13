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Összes sorozat

  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált

7000 SeriesHV gőzölős vasaló, kék/sárga

DST7060/20

5
| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
A gőzölési teljesítmény garantált
Exkluzív SteamGlide Elite vasalótalp fokozott karcállósággal és Quick Calc Release funkcióval a hosszan tartó teljesítmény érdekében.
Összes előny megtekintése

SteamGlide Elite vasalótalp, optimális siklással és tartóssággal

A gőzölési teljesítmény garantált

  • 55 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

  • 3000 W

  • SteamGlide Elite vasalótalp

  • 250 g-os gőzlövet

  • Biztonsági automatikus kikapcsolás

Akár 250 g-os gőzlövet, az igazán makacs gyűrődések ellen

Akár 250 g-os gőzlövet, az igazán makacs gyűrődések ellen

Mélyebben behatol a textíliába, hogy egyszerűbben eltávolítsa a makacs gyűrődéseket.

SteamGlide Elite: a legjobban sikló és leginkább karcálló vasalótalpunk

SteamGlide Elite: a legjobban sikló és leginkább karcálló vasalótalpunk

A Philips exkluzív SteamGlide Elite vasalótalpa a legjobb vasalótalpunk a tökéletes siklási teljesítmény és a maximális karcállóság tekintetében.

Quick Calc Release funkció

Quick Calc Release funkció

Quick Calc Release a vasaló könnyű tisztításáért és a hosszan tartó gőzteljesítményért.

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Értékelések

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5.0

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

13/12/2023

Česká republika

Česká republika

Ergonomická žehlička

Ergonomicky žehlička perfektně sedne do ruky. Oproti staršímu modelu, který mám doma perfektně napařuje. Velice oceňuji přídavný proud páry po stisku zevnitř rukojeti. Nemám ráda lehké žehličky a tato na váhu naprosto ideální – výborná. Dále oceňuji automatické odvápnění. Je velmi pohodlná a rychle nahřátá.

Előnyök

Perfektně napařuje

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

13/12/2023

Česká republika

Česká republika

Praktická i pro chlapa

Super padne do ruky a díky automatickému vypnutí snad už nic nespálím.

Előnyök

Automatické vypnutí, výkonná síla páry

Hátrányok

Žádných jsem si nevšiml

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

13/12/2023

Česká republika

Česká republika

Lehká a snadno ovladatelná

Osobně nerada žehlím, ale s touto žehličkou mě to začíná bavit. Je lehoučká a při žehlení není cítit sebemenší odpor vůči látce. Obrovskou výhodu vidím v tom, že mohu použít vodu z kohoutku.

Előnyök

možnost použití vody z kohoutku

Hátrányok

na žádné jsem zatím nepřišla

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.