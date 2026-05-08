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Összes sorozat

  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált
  • A gőzölési teljesítmény garantált

7000 SeriesHV gőzölős vasaló, sötét mágikus bíbor

DST7061/30

4.9
| (24) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
A gőzölési teljesítmény garantált
Exkluzív SteamGlide Elite vasalótalp fokozott karcállósággal és Quick Calc Release funkcióval a hosszan tartó teljesítmény érdekében.
Összes előny megtekintése

SteamGlide Elite vasalótalp, optimális siklással és tartóssággal

A gőzölési teljesítmény garantált

  • 55 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

  • 3000 W

  • SteamGlide Elite vasalótalp

  • 250 g gőzlövet

  • Biztonsági automatikus kikapcsolás

Akár 250 g-os gőzlövet, az igazán makacs gyűrődések ellen

Akár 250 g-os gőzlövet, az igazán makacs gyűrődések ellen

Mélyebben behatol a textíliába, hogy egyszerűbben eltávolítsa a makacs gyűrődéseket.

SteamGlide Elite: a legjobban sikló és leginkább karcálló vasalótalpunk

SteamGlide Elite: a legjobban sikló és leginkább karcálló vasalótalpunk

A Philips exkluzív SteamGlide Elite vasalótalpa a legjobb vasalótalpunk a tökéletes siklási teljesítmény és a maximális karcállóság tekintetében.

Quick Calc Release funkció

Quick Calc Release funkció

Quick Calc Release a vasaló könnyű tisztításáért és a hosszan tartó gőzteljesítményért.

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Értékelések

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4.9

5-ből

24

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
2
1

08/05/2026

Україна

Україна

-

не подає додатково пару коли натиксаєш кнопку під ручкою, що це може бути?

Előnyök

1

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Date of Use 2026-03-31

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Date of Use 2026-03-31

28/06/2025

Україна

Україна

Кращий виріб

Чудова праска яка дуже швидко та якісно прасує речі.

Előnyök

Якісна річ на свої кошти

Hátrányok

Не бачу

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

16/04/2024

Україна

Україна

Чудово праска, варта своїх грошей

Чудово праска, варта своїх грошей Користуємося 4 роки. Кращої нема

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.