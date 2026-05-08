2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
55 g/perc folyamatos gőzkibocsátás
3000 W
SteamGlide Elite vasalótalp
250 g gőzlövet
Biztonsági automatikus kikapcsolás
Mélyebben behatol a textíliába, hogy egyszerűbben eltávolítsa a makacs gyűrődéseket.
A Philips exkluzív SteamGlide Elite vasalótalpa a legjobb vasalótalpunk a tökéletes siklási teljesítmény és a maximális karcállóság tekintetében.
Quick Calc Release a vasaló könnyű tisztításáért és a hosszan tartó gőzteljesítményért.
4.9
5-ből
24
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
08/05/2026
Україна
-
не подає додатково пару коли натиксаєш кнопку під ручкою, що це може бути?
Előnyök
1
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Date of Use 2026-03-31
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Date of Use 2026-03-31
Сергій K
28/06/2025
Україна
Кращий виріб
Чудова праска яка дуже швидко та якісно прасує речі.
Előnyök
Якісна річ на свої кошти
Hátrányok
Не бачу
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
myroslav
16/04/2024
Україна
Чудово праска, варта своїх грошей
Чудово праска, варта своїх грошей Користуємося 4 роки. Кращої нема
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur