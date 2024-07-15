2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
3000 W-os teljesítmény
90 g/perc folyamatos gőz
260 grammos turbó gőzlövet
Garantáltan nem éget
A Quick Calc Release funkció segít fenntartani a csúcsteljesítményt a kalciumlerakódás vagy a vízkőlerakódás eltávolításával.
Biztosítja, hogy a vasalást gyorsan és minimális erőfeszítéssel végezhesse el az új mozgásérzékelő technológiával, amely felismeri, ha mozgatja a vasalót, és automatikusan gőzt bocsát ki.
Egyetlen optimális hőmérséklet-beállítás minden vasalható textilhez. Garantáltan kiégetés nélkül. Az OptimalTEMP technológiának köszönhetően ez a vasaló soha nem égeti ki a vasalható textileket, és Ön a farmeranyagtól kezdve a selyemig, a vászontól a kasmírig bármit biztonságosan vasalhat, bármilyen sorrendben; nem kell várnia a hőmérséklet igazodására, és nem kell előzetesen kiválogatnia a ruhákat.
Díjak
3.3
5-ből
6
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
LUCIE K.
15/07/2024
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Spokojenost
Vybrala jsem kvůli možnosti automatické teploty, a to funguje super. Je příjemné těžká a neocenitelna je dlouhá šňůra
Előnyök
Automatická teplota
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička
Zebra435
26/06/2024
Hrvatska
Odlična pegla
Kupila sam mami obzirom da ona više preferira klasične pegle, a ne parne postaje i prezadovoljna je, ja posjedujem i ovu i parnu i pohvala za ovu peglu. Najveća prednost je što nema namještanja temperature
Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
Perunika92
26/06/2024
Hrvatska
najbolja pegla koju sam imala
ovo je najbolja pegla koju sam dosad imala po pitanju brzine i efikasnosti. jednom prodes i gotov si, ne treba okretati robu , a i nema namjestanja temperature niti ne moze skuriti robu. ja preporodena!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo