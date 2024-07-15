TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
  • Tökéletes eredmények egyetlen lépésben

Azur 8000 SeriesGőzölős vasaló

DST8040/30

3.3
| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

2 Díjak

Tökéletes eredmények egyetlen lépésben
Hatékony vasalás az új Philips Azur 8000 Series segítségével. A 260 g-os turbó gőzzel a legmakacsabb gyűrődéseket is könnyedén eltüntetheti. A 3000 W-os teljesítmény segítségével azonnal elkezdheti, és az erős folyamatos gőzkibocsátás révén tökéletes eredményt érhet el.
Összes előny megtekintése

A legerősebb gőz intelligens teljesítménnyel

Tökéletes eredmények egyetlen lépésben

  • 3000 W-os teljesítmény

  • 90 g/perc folyamatos gőz

  • 260 grammos turbó gőzlövet

  • Garantáltan nem éget

Quick Calc Release funkció a hosszan tartó teljesítményért

Quick Calc Release funkció a hosszan tartó teljesítményért

A Quick Calc Release funkció segít fenntartani a csúcsteljesítményt a kalciumlerakódás vagy a vízkőlerakódás eltávolításával.

Vasaljon könnyedén az intelligens automatikus gőzkibocsátással

Vasaljon könnyedén az intelligens automatikus gőzkibocsátással

Biztosítja, hogy a vasalást gyorsan és minimális erőfeszítéssel végezhesse el az új mozgásérzékelő technológiával, amely felismeri, ha mozgatja a vasalót, és automatikusan gőzt bocsát ki.

Egyetlen optimális hőmérséklet-beállítás, garantáltan kiégetés nélkül

Egyetlen optimális hőmérséklet-beállítás, garantáltan kiégetés nélkül

Egyetlen optimális hőmérséklet-beállítás minden vasalható textilhez. Garantáltan kiégetés nélkül. Az OptimalTEMP technológiának köszönhetően ez a vasaló soha nem égeti ki a vasalható textileket, és Ön a farmeranyagtól kezdve a selyemig, a vászontól a kasmírig bármit biztonságosan vasalhat, bármilyen sorrendben; nem kell várnia a hőmérséklet igazodására, és nem kell előzetesen kiválogatnia a ruhákat.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Díjak

  • Award image VRS_PBTAWARD12
  • Award image VRS_PBTAWARD13

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

3.3

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
2

15/07/2024

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Spokojenost

Vybrala jsem kvůli možnosti automatické teploty, a to funguje super. Je příjemné těžká a neocenitelna je dlouhá šňůra

Előnyök

Automatická teplota

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička

26/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlična pegla

Kupila sam mami obzirom da ona više preferira klasične pegle, a ne parne postaje i prezadovoljna je, ja posjedujem i ovu i parnu i pohvala za ovu peglu. Najveća prednost je što nema namještanja temperature

Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

26/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

najbolja pegla koju sam imala

ovo je najbolja pegla koju sam dosad imala po pitanju brzine i efikasnosti. jednom prodes i gotov si, ne treba okretati robu , a i nema namjestanja temperature niti ne moze skuriti robu. ja preporodena!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.