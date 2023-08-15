    A friss kávébabból készült kávé készítésének legegyszerűbb módja

      3300 Series Automata eszpresszógép

      EP3326/90

      Általános értékelés / 5
      A friss kávébabból készült kávé készítésének legegyszerűbb módja

      Élvezze az 5 forró és frissítő italt egyetlen érintéssel a tökéletes krémrétegnek, aromának és hőmérsékletnek köszönhetően. A klasszikus tejhabosítóval könnyedén készíthet vastag tejhabot a cappuccinóhoz vagy forró tejet a forró csokihoz.

      3300 Series Automata eszpresszógép

      A friss kávébabból készült kávé készítésének legegyszerűbb módja

      Könnyed kávékiválasztás és -testreszabás

      • 5-féle ital
      • Klasszikus tejhabosító
      • Krómozott fekete
      Élvezze az 5 forró és frissítő italt könnyedén, egyetlen érintéssel

      Egyetlen érintéssel élvezheti a népszerű kávérecepteket, a klasszikus eszpresszótól, a normál feketekávén, az eszpresszó lungón át a jeges kávéig, tökéletes krémréteggel, aromával és hőmérsékleten. A teához is rendelkezésre áll a forró víz. Egyedülálló kávéfőző rendszerünk a lassabb átfolyási sebességgel és az alacsonyabb hőmérséklettel tökéletesen kivonja a kávébabok aromáját. Adjon jégkockát az italához, és élvezze a finom jegeskávét, és még a kávé intenzitásában sem kell kompromisszumot kötnie.

      Egyszerű kávéválasztás és testreszabás

      A színes ikonokkal ellátott, modern érintőképernyős kijelzőnek köszönhetően könnyedén kiválaszthatja kedvenc italait. Állítsa be kávéját a My Coffee Choice funkcióval a saját ízlése szerint: válassza ki a kávé kívánt erősségét, hosszát és tejhabszintjét, ahogy Önnek tetszik!

      Selymesen sima hab a cappuccinóhoz vagy forró csokoládéhoz

      Készítse el könnyedén kedvenc tejalapú kávéit mindössze 2 lépésben. A klasszikus tejhabosító vastag tejhabot készít, amelyhez hozzáadhatja az eszpresszót, és élvezheti a finom cappuccinót. Még forró tejet is készíthet a forró csokihoz.

      Gazdag ízvilágot teremthet a strapabíró kerámia őrlőbetéttel

      Hozza ki a legtöbbet a kávé ízéből a strapabíró kerámia őrlőbetéttel! Tartós kerámia őrlőbetéteink 12 fokozatra állíthatók, a finom portól a durva őrleményig.

      Merítsen inspirációt és találjon támogatást az alkalmazásban!

      Ismerje meg gépe minden részletét, és fedezzen fel új kávéházi stílusú kávérecepteket a HomeID alkalmazásban!

      Az AquaClean filter révén akár 5000 csészéig* nem szükséges vízkőmentesítenie

      Ha a készülék jelzését követően lecseréli a szűrőt, akár 5000 csészéig* nem kell vízkőmentesítenie a készüléket, miközben élvezheti a megtisztított víz előnyeit.

      Készítsen csendesen aromás kávét a SilentBrew segítségével

      Készítsen csendesen aromás kávét az iparágvezető SilentBrew technológiánknak köszönhetően, amely hangszigeteléssel és csendes őrléssel kellemes kávékészítési élményt biztosít. A Quiet Mark által hitelesítve.

      Műszaki adatok

      • Általános műszaki adatok

        Ajánlott kávétípus
        Friss kávébab
        Felhasználói aktivitás
        Gombnyomásra
        Termék típusa
        Automata eszpresszógép
        Italok
        Eszpresszó, kávé, americano, eszpresszó lungo, jeges kávé, forró víz, meleg tej
        Előre programozott italok
        5
        Adagok száma
        2
        Nyomás
        15 bar
        Beépített őrlőbetét
        Igen
        Őrlőbetét-beállítások
        12
        Szemeskávé-tartály kapacitása
        275 g
        Tejhabosítás
        Igen
        Tejadagolás
        Hagyományos tejhabosító (panarello)
        Víztartály űrtartalma
        1,8 l
        Profilok
        Nem
        Elsődleges anyag
        Műanyag
        Másodlagos anyag
        Fém
        Technológia
        Csendes főzés
        Felület
        Intuitív érintőkijelző
        Jótállás
        2 év
        Csatlakoztathatóság
        Nem
        Mosogatógépben mosható alkatrészek
        Igen

      • Műszaki adatok

        Energiahatékonysági besorolás
        A osztály
        Tápellátás
        1500 W
        Feszültség
        230 V
        Frekvencia
        50 Hz
        Darabszám a csomagolásban
        1

      • Biztonsági funkció

        Automatikus kikapcsolás időzítése
        Igen
        Biztonsági tanúsítvány
        Igen

      • Tömeg és méretek

        Termék hossza
        433 mm
        Termék szélessége
        246 mm
        Termék magassága
        371 mm
        Termék tömege
        8 kg
        Csomagolás hossza
        491,5 mm
        Csomagolás szélessége
        287,5 mm
        Csomagolás magassága
        487 mm
        Tömege csomagolással
        10–12,5 kg

      • Kompatibilitás

        Mellékelt tartozékok 1
        AquaClean szűrő
        Külön megvásárolható tartozékok – 1
        • Kávéolaj-eltávolító tabletták
        • Vízkeménységmérő tesztcsík
        Külön megvásárolható tartozékok – 2
        Vízkőmentesítő eszpresszógépekhez
        Külön megvásárolható tartozékok – 3
        Tisztítókefe
        Külön megvásárolható tartozék
        Philips főzőegység-kenőanyag
        Kapcsolódó tartozékok – 5
        Mérőkanál

      • Tartósság

        Felhasználói kézikönyv
        > 75% újrahasznosított papír
        Csomagolás
        > 95% újrahasznosított anyag

      • Származási hely

        Gyártás helye
        Románia

      • Energiahatékonyság

        Áramfogyasztás készenléti üzemmódban
        0,2 W
        Energiafogyasztás kikapcsolt módban
        nincs
        Áramfogyasztás hálózati készenléti üzemmódban
        nincs
        Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig
        30 perc
        Mérési szabvány
        EN 50564:2011

      • Németországban végzett fogyasztói tesztek alapján, a világszerte vezető egyérintéses (kávé + tej) automata eszpresszó kávéfőzőket összehasonlítva (2023).
