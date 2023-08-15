    A friss kávébabból készült kávé készítésének legegyszerűbb módja

      3300 Series Automata eszpresszógép

      EP3329/70

      Általános értékelés / 5
      A friss kávébabból készült kávé készítésének legegyszerűbb módja

      Élvezze az 5 forró és frissítő italt egyetlen érintéssel a tökéletes krémrétegnek, aromának és hőmérsékletnek köszönhetően. A klasszikus tejhabosítóval könnyedén készíthet vastag tejhabot a cappuccinóhoz vagy forró tejet a forró csokihoz.

      Összes előny megtekintése

      Könnyed kávékiválasztás és -testreszabás

      • 5-féle ital
      • Klasszikus tejhabosító
      • Panthera fekete
      Élvezze az 5 forró és frissítő italt könnyedén, egyetlen érintéssel

      Egyetlen érintéssel élvezheti a népszerű kávérecepteket, a klasszikus eszpresszótól, a normál feketekávén, az eszpresszó lungón át a jeges kávéig, tökéletes krémréteggel, aromával és hőmérsékleten. A teához is rendelkezésre áll a forró víz. Egyedülálló kávéfőző rendszerünk a lassabb átfolyási sebességgel és az alacsonyabb hőmérséklettel tökéletesen kivonja a kávébabok aromáját. Adjon jégkockát az italához, és élvezze a finom jegeskávét, és még a kávé intenzitásában sem kell kompromisszumot kötnie.

      Egyszerű kávéválasztás és testreszabás

      A színes ikonokkal ellátott, modern érintőképernyős kijelzőnek köszönhetően könnyedén kiválaszthatja kedvenc italait. Állítsa be kávéját a My Coffee Choice funkcióval a saját ízlése szerint: válassza ki a kávé kívánt erősségét, hosszát és tejhabszintjét, ahogy Önnek tetszik!

      Selymesen sima hab a cappuccinóhoz vagy forró csokoládéhoz

      Készítse el könnyedén kedvenc tejalapú kávéit mindössze 2 lépésben. A klasszikus tejhabosító vastag tejhabot készít, amelyhez hozzáadhatja az eszpresszót, és élvezheti a finom cappuccinót. Még forró tejet is készíthet a forró csokihoz.

      Ugyanolyan finom kávé, 40%-kal csendesebben a SilentBrew segítségével

      Szabadalmaztatott SilentBrew technológiánk csökkenti a készülék hangját, így Ön még inkább élvezheti a kávéfőzést. A hangszigetelés és a csendes őrlés révén készülékeink 40%-kal kevesebb zajt bocsátanak ki, mint a korábbi modellek, és Quiet Mark tanúsítvánnyal rendelkeznek.

      Gazdag ízvilágot teremthet a strapabíró kerámia őrlőbetéttel

      Hozza ki a legtöbbet a kávé ízéből a strapabíró kerámia őrlőbetéttel! Tartós kerámia őrlőbetéteink 12 fokozatra állíthatók, a finom portól a durva őrleményig.

      Merítsen inspirációt és találjon támogatást az alkalmazásban!

      Ismerje meg gépe minden részletét, és fedezzen fel új kávéházi stílusú kávérecepteket a HomeID alkalmazásban!

      Az AquaClean filter révén akár 5000 csészéig* nem szükséges vízkőmentesítenie

      Ha a készülék jelzését követően lecseréli a szűrőt, akár 5000 csészéig* nem kell vízkőmentesítenie a készüléket, miközben élvezheti a megtisztított víz előnyeit.

      Műszaki adatok

      • Általános műszaki adatok

        Ajánlott kávétípus
        Friss kávébab
        Felhasználói aktivitás
        Gombnyomásra
        Termék típusa
        Automata kávéfőző
        Italok
        Eszpresszó, kávé, eszpresszó lungo, jegeskávé, forró víz
        Előre programozott italok
        4
        Adagok száma
        2
        Nyomás
        15 bar
        Beépített őrlőbetét
        Igen
        Őrlőbetét-beállítások
        12
        Szemeskávé-tartály kapacitása
        275 g
        Tejhabosítás
        Igen
        Tejadagolás
        Klasszikus tejhabosító
        Víztartály űrtartalma
        1,8 l
        Profilok
        Nem
        Elsődleges anyag
        Műanyag
        Másodlagos anyag
        Fém
        Technológia
        Csendes főzés
        Felület
        Intuitív érintőkijelző
        Jótállás
        2 év
        Csatlakoztathatóság
        Nem
        Mosogatógépben mosható alkatrészek
        Igen

      • Műszaki adatok

        Energiahatékonysági besorolás
        A osztály
        Tápellátás
        1500 W
        Feszültség
        230 V
        Frekvencia
        50 Hz
        Darabszám a csomagolásban
        1

      • Biztonsági funkció

        Automatikus kikapcsolás időzítése
        Igen
        Biztonsági tanúsítvány
        Igen

      • Tömeg és méretek

        Termék hossza
        433 mm
        Termék szélessége
        246 mm
        Termék magassága
        371 mm
        Termék tömege
        7,5 kg
        Csomagolás hossza
        491,5 mm
        Csomagolás szélessége
        287,5 mm
        Csomagolás magassága
        487 mm
        Tömege csomagolással
        10–12,3 kg

      • Kompatibilitás

        Mellékelt tartozékok 1
        AquaClean szűrő
        Külön megvásárolható tartozékok – 1
        • Kávéolaj-eltávolító tabletták
        • Vízkeménységmérő tesztcsík
        Külön megvásárolható tartozékok – 2
        Vízkőmentesítő eszpresszógépekhez
        Külön megvásárolható tartozékok – 3
        Tisztítókefe
        Külön megvásárolható tartozék
        Philips főzőegység-kenőanyag
        Kapcsolódó tartozékok – 5
        Mérőkanál

      • Tartósság

        Felhasználói kézikönyv
        > 75% újrahasznosított papír
        Csomagolás
        > 95% újrahasznosított anyag

      • Származási hely

        Gyártás helye
        Románia

      • Energiahatékonyság

        Áramfogyasztás készenléti üzemmódban
        0,2 W
        Energiafogyasztás kikapcsolt módban
        nincs
        Áramfogyasztás hálózati készenléti üzemmódban
        nincs
        Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig
        30 perc
        Mérési szabvány
        EN 50564:2011

      • Németországban végzett fogyasztói tesztek alapján, a világszerte vezető egyérintéses (kávé + tej) automata eszpresszó kávéfőzőket összehasonlítva (2023).
