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Gyakran előfordul, hogy a porszívócső hamarabb elhasználódik, mint maga a porszívó. Eltört a Philips porszívó csöve? Szerencsére könnyedén kicserélheti egy újra!
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