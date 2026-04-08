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Performer Porzsáktartó

Gyártás megszűnt

Támogatás

PerformerPorzsáktartó

FC6041

Performer Porzsáktartó

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

Elvesztette vagy eltörte aktuális porzsáktartóját? Philips porszívója ezen alkatrésze a használatától függően könnyedén kicserélhető.

  • PDF fájl
  • 8 April 2026

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