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Porszívók és felmosók
Összes sorozat
MiniVac Kézi porszívó
Gyártás megszűnt
Támogatás
FC6149/01
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EU Declaration of conformity Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6149/01 - English (US)
User Manual Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6149
Mind (4)
A Philips porszívóm tartozékai kompatibilisek más típusokkal?
Hol található a Philips porszívó típus-/sorozatszáma?
Hogyan tisztítsam a Philips porszívóm szűrőjét?
Philips porzsák nélküli porszívó portartályának tisztítása
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A Philips porszívó használatakor áramütést érzékelek.
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