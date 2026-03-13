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Porszívók és felmosók
Összes sorozat
MiniVac Kézi porszívó
Gyártás megszűnt
Támogatás
FC6150/01
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EU Declaration of conformity Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6150/01 - English (US)
Important Information Manual Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
Mind (4)
A Philips porszívóm tartozékai kompatibilisek más típusokkal?
Hol található a Philips porszívó típus-/sorozatszáma?
Philips porzsák nélküli porszívó portartályának tisztítása
Hogyan tisztítsam a Philips porszívóm szűrőjét?
Szűrő
Kefe
Réstisztító fej
A Philips porszívó szívóereje alacsony
A Philips porszívó használatakor áramütést érzékelek.
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