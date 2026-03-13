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AquaTrio Porszívó és felmosórendszer

Gyártás megszűnt

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AquaTrioPorszívó és felmosórendszer

FC7070/01

AquaTrio Porszívó és felmosórendszer

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System

  • PDF fájl, 25.2 MB
  • 13 March 2026

Az új Philips AquaTrio FC7070/01 egyszerre porszívózza, mossa fel és szárítja meg a padlót, így 50%-kal kevesebb időre és erőfeszítésre van szükség a takarításhoz. A gyorsan forgó mikroszálas kefék egyszerre és alaposan távolítják el a piszkot, a foltokat és a folyadékokat, így tökéletes eredményt nyújtanak.

  • PDF fájl
  • 1 June 2026

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