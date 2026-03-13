Az új Philips AquaTrio FC7070/01 egyszerre porszívózza, mossa fel és szárítja meg a padlót, így 50%-kal kevesebb időre és erőfeszítésre van szükség a takarításhoz. A gyorsan forgó mikroszálas kefék egyszerre és alaposan távolítják el a piszkot, a foltokat és a folyadékokat, így tökéletes eredményt nyújtanak.