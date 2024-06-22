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s-bag Porzsákok porszívóhoz
Gyártás megszűnt
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FC8021/01
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S-bag® univerzális porzsák minden Philips és Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) porzsákos porszívóhoz. Cserezsákok vásárlásakor keresse az s-bag® logót. A nem eredeti zsákok kárt tehetnek a porszívójában.
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