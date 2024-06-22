TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

s-bag Porzsákok porszívóhoz

Gyártás megszűnt

Támogatás

s-bagPorzsákok porszívóhoz

FC8021/01

s-bag Porzsákok porszívóhoz

Gyártás megszűnt

Ugrás az üzlethez

Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot

Regisztrálja a terméket

Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.

Regisztráljon most

Útmutatók és dokumentumok

S-bag® univerzális porzsák minden Philips és Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) porzsákos porszívóhoz. Cserezsákok vásárlásakor keresse az s-bag® logót. A nem eredeti zsákok kárt tehetnek a porszívójában.

  • PDF fájl
  • 22 June 2024

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben