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Összes sorozat
kimeneti levegőszűrő
Gyártás megszűnt
Támogatás
FC8032/02
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Az AFS mikroszűrő garantálja a kilépő levegő hatékony szűrését. Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében az AFS mikroszűrőt félévente ki kell cserélni.
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