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Összes sorozat

kimeneti levegőszűrő

Gyártás megszűnt

Támogatás

kimeneti levegőszűrő

FC8032/02

kimeneti levegőszűrő

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

Az AFS mikroszűrő garantálja a kilépő levegő hatékony szűrését. Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében az AFS mikroszűrőt félévente ki kell cserélni.

  • PDF fájl
  • 21 January 2025

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