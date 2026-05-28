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Összes sorozat
Steam Plus Seprős és gőzölős tisztítógép
Gyártás megszűnt
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FC8056/01
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A cserekészlet készen áll a használatra a két mosható és többször használható mikroszálas párnával; továbbá egy Active vízkőszűrővel, ami megnöveli a Philips SteamPlus gőzölős tisztítógép élettartamát.
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