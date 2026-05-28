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Steam Plus Seprős és gőzölős tisztítógép

Gyártás megszűnt

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Steam PlusSeprős és gőzölős tisztítógép

FC8056/01

Steam Plus Seprős és gőzölős tisztítógép

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

A cserekészlet készen áll a használatra a két mosható és többször használható mikroszálas párnával; továbbá egy Active vízkőszűrővel, ami megnöveli a Philips SteamPlus gőzölős tisztítógép élettartamát.

  • PDF fájl
  • 28 May 2026

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