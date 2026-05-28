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SmartPro Active Robotporszívó cserekészlet

Gyártás megszűnt

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SmartPro ActiveRobotporszívó cserekészlet

FC8068/01

SmartPro Active Robotporszívó cserekészlet

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

A cserekészlet kompatibilis a SmartPro Active robotporszívókkal. A készlet 2 szűrőt, 1 pár kefét és 3 db száraz porfogó kendőt tartalmaz, melyeket a robotporszívó élettartamának növelése érdekében cserélni kell.

  • PDF fájl
  • 28 May 2026

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