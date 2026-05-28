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Összes sorozat
SmartPro Active Robotporszívó cserekészlet
Gyártás megszűnt
Támogatás
FC8068/01
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A cserekészlet kompatibilis a SmartPro Active robotporszívókkal. A készlet 2 szűrőt, 1 pár kefét és 3 db száraz porfogó kendőt tartalmaz, melyeket a robotporszívó élettartamának növelése érdekében cserélni kell.
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