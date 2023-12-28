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Porszívók és felmosók
Összes sorozat
CompactGo Porzsákos porszívó
Gyártás megszűnt
Támogatás
FC8120/09
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Felhasználói útmutató
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A Philips porszívóm tartozékai kompatibilisek más típusokkal?
Honnan tudhatom, hogy a Philips porszívó porzsákja megtelt?
Hol található a Philips porszívó típus-/sorozatszáma?
Hogyan tisztítsam a Philips porszívóm szűrőjét?
PowerLifeKimeneti levegőszűrő
A Philips porszívó nem kapcsol be
A Philips porszívó túlmelegszik
A Philips porszívóm azt jelzi, hogy a porzsák megtelt, még akkor is, ha nem ez a helyzet
A Philips porszívó szívóereje alacsony
A Philips porszívó használatakor áramütést érzékelek.
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