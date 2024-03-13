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Porzsákos porszívó

Gyártás megszűnt

Támogatás

Porzsákos porszívó

FC8202/01

Porzsákos porszívó

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Vacuum cleaner with bag

  • PDF fájl, 4.6 MB
  • 13 March 2024

A rendkívül kompakt kialakításnak köszönhetően a porszívó ultrakönnyű és könnyen tárolható. A porszívó használható s-bag porzsákkal.

  • PDF fájl
  • 14 March 2025

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