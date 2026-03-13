2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Támogatás
FC8230/01
Gyártás megszűnt
User Manual Philips SmallStar Vacuum cleaner with bag
A Philips SmallStar készülék segítségével Öné lehet a mozgás szabadsága. Rendkívül kompakt kivitelének és kis súlyának köszönhetően a porszívó használata nagyon egyszerű. A tökéletes tisztítást a nagy teljesítmény és a HEPA szűrő biztosítja!
A Philips porszívóm tartozékai kompatibilisek más típusokkal?
Honnan tudhatom, hogy a Philips porszívó porzsákja megtelt?
Mikor cseréljem ki a Philips porszívóm szűrőjét?
Mikor és hogyan kell kicserélni a Philips porszívó porzsákját?
Hol található a Philips porszívó típus-/sorozatszáma?
Hogyan tisztítsam a Philips porszívóm szűrőjét?