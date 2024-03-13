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Porzsák nélküli porszívó

Gyártás megszűnt

Támogatás

Porzsák nélküli porszívó

FC8256/01

Porzsák nélküli porszívó

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Bagless vacuum cleaner

  • PDF fájl, 4.5 MB
  • 13 March 2024

Eco passport Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner - English (US)

  • PDF fájl, 208.4 kB
  • 13 March 2024

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