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Porszívók és felmosók
Összes sorozat
Porzsák nélküli porszívó
Gyártás megszűnt
Támogatás
FC8256/01
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User Manual Philips Bagless vacuum cleaner
Eco passport Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner - English (US)
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A Philips porszívóm tartozékai kompatibilisek más típusokkal?
Mikor cseréljem ki a Philips porszívóm szűrőjét?
Hol található a Philips porszívó típus-/sorozatszáma?
Philips porzsák nélküli porszívó portartályának tisztítása
Hogyan tisztítsam a Philips porszívóm szűrőjét?
Cserekészlet a PowerGo - FC82x porzsákokhoz
A Philips porszívó nem kapcsol be
A Philips porszívó túlmelegszik
A Philips porszívó szívóereje alacsony
A Philips porszívó használatakor áramütést érzékelek.
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