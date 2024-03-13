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Impact Porzsákos porszívó

Gyártás megszűnt

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ImpactPorzsákos porszívó

FC8390/01

Impact Porzsákos porszívó

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Impact Vacuum cleaner with bag

  • PDF fájl, 4.8 MB
  • 13 March 2024

Kisméretű, de megbízható és nagy teljesítményű 1500 W-os porszívó. Könnyen mozgatható és tárolható. 5 szintű szűrőrendszerrel és nagyméretű kapcsológombokkal rendelkezik.

  • PDF fájl
  • 21 January 2025

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