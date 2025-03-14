Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.
2 év jótállás.
-15% az első vásárlásra
30 napos visszaküldési garancia
Porszívók és felmosók
Összes sorozat
CityLine Porzsákos porszívó
Gyártás megszűnt
Támogatás
FC8433/02
Ugrás az üzlethez
Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot
Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.
A kis méretű, mégis nagy teljesítményű, 1800 wattos általános görgős szívófejjel, 5 szintű szűrőrendszerrel, és teleszkópos csővel rendelkezik. Ideális kis háztartásoknak vagy második porszívónak.
Mind (5)
A Philips porszívóm tartozékai kompatibilisek más típusokkal?
Honnan tudhatom, hogy a Philips porszívó porzsákja megtelt?
Mikor cseréljem ki a Philips porszívóm szűrőjét?
Hol található a Philips porszívó típus-/sorozatszáma?
Hogyan tisztítsam a Philips porszívóm szűrőjét?
Újrahasználható porzsák CompactGo készülékekhez
Motorvédő szűrő
s-filter® kimeneti levegőszűrő
A Philips porszívó nem kapcsol be
A Philips porszívó túlmelegszik
A Philips porszívóm azt jelzi, hogy a porzsák megtelt, még akkor is, ha nem ez a helyzet
A Philips porszívó szívóereje alacsony
A Philips porszívó használatakor áramütést érzékelek.
Philips elérhetőségek
Örömmel segítünk Önnek ebben