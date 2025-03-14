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CityLine Porzsákos porszívó

Gyártás megszűnt

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CityLinePorzsákos porszívó

FC8433/02

CityLine Porzsákos porszívó

Gyártás megszűnt

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A kis méretű, mégis nagy teljesítményű, 1800 wattos általános görgős szívófejjel, 5 szintű szűrőrendszerrel, és teleszkópos csővel rendelkezik. Ideális kis háztartásoknak vagy második porszívónak.

  • PDF fájl
  • 14 March 2025

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